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Военная операция на Украине ,  
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Богомаз сообщил об уничтожении двух дронов над Брянской областью

Губернатор Богомаз сообщил об уничтожении двух дронов над Брянской областью
Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО уничтожили два дрона над Брасовским и Навлинским районами Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он в телеграм-канале.

Богомаз сообщил об уничтожении двух беспилотников над Брянской областью
Политика
Фото:Global Look Press

Минобороны утром отчиталось об уничтожении и перехвате шести беспилотников над четырьмя регионами: три дрона были сбиты над Брянской областью, два — над Липецкой, еще один был перехвачен над Волгоградской областью. Кроме того, силы ПВО уничтожили две оперативно-тактические ракеты «Точка-У» над Белгородской областью.

В прошлый раз об атаке беспилотников на регион Богомаз сообщал 10 мая. Тогда три дрона были сбиты над Трубчевским районом. Пострадавших и разрушений не было.

Богомаз сообщил об уничтожении двух дронов над Брянской областью
Богомаз сообщил об уничтожении двух дронов над Брянской областью

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Александр Богомаз Брянская область дроны
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