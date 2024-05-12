Богомаз сообщил об уничтожении двух дронов над Брянской областью
Силы ПВО уничтожили два дрона над Брасовским и Навлинским районами Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он в телеграм-канале.
Минобороны утром отчиталось об уничтожении и перехвате шести беспилотников над четырьмя регионами: три дрона были сбиты над Брянской областью, два — над Липецкой, еще один был перехвачен над Волгоградской областью. Кроме того, силы ПВО уничтожили две оперативно-тактические ракеты «Точка-У» над Белгородской областью.
В прошлый раз об атаке беспилотников на регион Богомаз сообщал 10 мая. Тогда три дрона были сбиты над Трубчевским районом. Пострадавших и разрушений не было.
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