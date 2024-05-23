Путин выбрал Белоруссию второй страной для визита после переизбрания

Путин и Лукашенко проведут переговоры в Минске сначала в узком, а затем в расширенном составе. Обсудить планируют в том числе вопросы стратегического партнерства и союзничества, а также ключевые темы международной повестки дня

Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин вечером в четверг, 23 мая, прибудет в Белоруссию с официальным визитом, в ходе которого планируется проведение переговоров с президентом Александром Лукашенко, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Российский лидер будет находиться в Белоруссии с 23 по 24 мая. Это будет вторая страна после Китая, которую Путин посетит после переизбрания президентом. Переговоры, как уточняет «Пул Первого», пройдут во Дворце Независимости сначала в узком, а затем в расширенном составе. Лидеры, по данным телеграм-канала, в том числе обсудят:

интеграционную повестку и реализацию решений, принятых Высшим госсоветом Союзного государства;

политический диалог;

продвижение совместных торгово-экономических и кооперационных проектов;

укрепление безопасности;

взаимодействие в гуманитарной сфере.

«В ходе переговоров планируется обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, ход и перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также ключевые темы международной повестки дня», — добавил Песков.

Последний раз лидеры России и Белоруссии встречались в Москве 9 мая. Тогда белорусский президент посетил парад Победы. В Москве он в том числе рассказал о проведении учений по применению тактического ядерного оружия. «Первый этап мы провели, можно сказать, порознь. Но нами было принято вчера решение, чтобы мы синхронизировались и проводили второй и третий этапы вместе. Владимир Владимирович правильно подчеркнул, что это не первый раз. У нас это третья тренировка», — заявил тогда Лукашенко.

В качестве своего первого государственного визита после переизбрания Путин выбрал Китай. Он прибыл в Пекин 16 мая. Переговоры прошли сначала в узком, а затем в расширенном составе. Президента сопровождали новый и прежний министры обороны — Андрей Белоусов и Сергей Шойгу, ныне секретарь Совета безопасности, глава МИДа Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

После переговоров в Пекине лидеры России и Китая приняли совместное заявление. В нем обговаривалось сотрудничество по широкому кругу вопросов — от борьбы с изменением климата и разработки этических принципов работы с искусственным интеллектом до сдерживания неоколониализма и предотвращения фальсификации истории Второй мировой войны. Страны также условились увеличить взаимные инвестиции, двустороннюю торговлю и долю в ней национальных валют, нарастить поставки нефти и газа, углубить взаимодействие в сфере мирного атома, включая совместное строительство атомных электростанций, и создать новые транзитные маршруты.