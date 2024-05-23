Путин выбрал Белоруссию второй страной для визита после переизбрания
Президент России Владимир Путин вечером в четверг, 23 мая, прибудет в Белоруссию с официальным визитом, в ходе которого планируется проведение переговоров с президентом Александром Лукашенко, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Российский лидер будет находиться в Белоруссии с 23 по 24 мая. Это будет вторая страна после Китая, которую Путин посетит после переизбрания президентом. Переговоры, как уточняет «Пул Первого», пройдут во Дворце Независимости сначала в узком, а затем в расширенном составе. Лидеры, по данным телеграм-канала, в том числе обсудят:
- интеграционную повестку и реализацию решений, принятых Высшим госсоветом Союзного государства;
- политический диалог;
- продвижение совместных торгово-экономических и кооперационных проектов;
- укрепление безопасности;
- взаимодействие в гуманитарной сфере.
«В ходе переговоров планируется обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, ход и перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также ключевые темы международной повестки дня», — добавил Песков.
Последний раз лидеры России и Белоруссии встречались в Москве 9 мая. Тогда белорусский президент посетил парад Победы. В Москве он в том числе рассказал о проведении учений по применению тактического ядерного оружия. «Первый этап мы провели, можно сказать, порознь. Но нами было принято вчера решение, чтобы мы синхронизировались и проводили второй и третий этапы вместе. Владимир Владимирович правильно подчеркнул, что это не первый раз. У нас это третья тренировка», — заявил тогда Лукашенко.
В качестве своего первого государственного визита после переизбрания Путин выбрал Китай. Он прибыл в Пекин 16 мая. Переговоры прошли сначала в узком, а затем в расширенном составе. Президента сопровождали новый и прежний министры обороны — Андрей Белоусов и Сергей Шойгу, ныне секретарь Совета безопасности, глава МИДа Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.
После переговоров в Пекине лидеры России и Китая приняли совместное заявление. В нем обговаривалось сотрудничество по широкому кругу вопросов — от борьбы с изменением климата и разработки этических принципов работы с искусственным интеллектом до сдерживания неоколониализма и предотвращения фальсификации истории Второй мировой войны. Страны также условились увеличить взаимные инвестиции, двустороннюю торговлю и долю в ней национальных валют, нарастить поставки нефти и газа, углубить взаимодействие в сфере мирного атома, включая совместное строительство атомных электростанций, и создать новые транзитные маршруты.
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