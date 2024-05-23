На складе Wildberries в Электростали прошла проверка документов у работников

В Wildberries рассказали об итогах визита полиции на склад в Электростали

Фото: Андрей Любимов / РБК

На складе Wildberries в подмосковной Электростали прошла проверка документов у сотрудников. Об этом сообщили РБК в пресс-службе компании.

В Wildberries заявили, что «по итогам проверки нарушений не выявлено». Одного человека направили на дополнительную проверку документов. Все остальные вернулись к работе. «Склад продолжает работать в штатном режиме, плановые проверки не влияют на работу объекта», — добавили в компании.

Ранее в Wildberries заявили РБК, что полиция и Росгвардия приехали на склад в Электростали с плановой проверкой. Телеграм-канал Baza сообщал, что правоохранители проверяли у работников паспорта, военные билеты и регистрацию в России. По данным Baza, были задержаны 10 человек.

Проверка документов на складе Wildberries в Электростали также проходила в конце марта. Вопросы у полицейских возникли почти к 40 работникам склада.

На дополнительную проверку для уточнения данных в правоохранительных органах направили 38 человек, двое вернулись к работе. Склад продолжил работу в обычном режиме.