Полиция и Росгвардия приехали на склад «Вайлдберриз» в Электростали
Правоохранительные органы приехали с плановой проверкой на один из складов онлайн-ретейлера Wildberries в подмосковной Электростали, сообщили РБК в пресс-службе компании.
«Склад работает в штатном режиме, текущая проверка не влияет на работу объекта», — заверили в пресс-службе. После проверки все сотрудники возвращаются к работе, добавили там.
В пресс-службе отметили, что визит полиции и Росгвардии плановый, компания сотрудничает с правоохранительными органами и оказывает им в их работе содействие.
В середине мая проверки соблюдения миграционного законодательства прошли на складе Ozon на Ярославском шоссе в Подмосковье, полиция тогда нашла 115 нарушителей. В компании заявили, что ни один из сотрудников компании не был задержан, а на процедуру установления личности направили работников подрядных организаций.
Предыдущая проверка в Wildberries прошла в начале апреля в Рязани. Тогда сотрудники полиции изучили документы на предмет соблюдения миграционного законодательства, 12 человек отправились на дополнительную проверку.
Склад в Электростали проверяли 27 марта, вопросы у полицейских возникли почти к 40 работникам склада.
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