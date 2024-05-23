Полиция и Росгвардия приехали на склад «Вайлдберриз» в Электростали

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Правоохранительные органы приехали с плановой проверкой на один из складов онлайн-ретейлера Wildberries в подмосковной Электростали, сообщили РБК в пресс-службе компании.

«Склад работает в штатном режиме, текущая проверка не влияет на работу объекта», — заверили в пресс-службе. После проверки все сотрудники возвращаются к работе, добавили там.

В пресс-службе отметили, что визит полиции и Росгвардии плановый, компания сотрудничает с правоохранительными органами и оказывает им в их работе содействие.

В середине мая проверки соблюдения миграционного законодательства прошли на складе Ozon на Ярославском шоссе в Подмосковье, полиция тогда нашла 115 нарушителей. В компании заявили, что ни один из сотрудников компании не был задержан, а на процедуру установления личности направили работников подрядных организаций.

Предыдущая проверка в Wildberries прошла в начале апреля в Рязани. Тогда сотрудники полиции изучили документы на предмет соблюдения миграционного законодательства, 12 человек отправились на дополнительную проверку.

Склад в Электростали проверяли 27 марта, вопросы у полицейских возникли почти к 40 работникам склада.