Кадры полицейской проверки мигрантов на складе Wildberries

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Полицейские приехали с проверкой на склад Wildberries в городе Электростали в Московской области. Проверка идет «в рамках работы миграционной службы и правоохранительных органов», сообщили в компании. Последний раз силовики приезжали с проверкой на склад в ноябре 2023 года.