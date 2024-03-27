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Общество ,  
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Кадры полицейской проверки мигрантов на складе Wildberries

Кадры полицейской проверки мигрантов на складе Wildberries
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Полицейские приехали с проверкой на склад Wildberries в городе Электростали в Московской области. Проверка идет «в рамках работы миграционной службы и правоохранительных органов», сообщили в компании. Последний раз силовики приезжали с проверкой на склад в ноябре 2023 года.

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Теги
Wildberries полиция проверка мигранты
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