Кадры полицейской проверки мигрантов на складе Wildberries
Полицейские приехали с проверкой на склад Wildberries в городе Электростали в Московской области. Проверка идет «в рамках работы миграционной службы и правоохранительных органов», сообщили в компании. Последний раз силовики приезжали с проверкой на склад в ноябре 2023 года.
Лукашенко привел детали разговора с Путиным после теракта в «Крокусе»
В ООН почтили минутой молчания память жертв теракта в «Крокусе»
Заявление главы ФСБ Бортникова о теракте в «Крокусе». Главное
Володин высказался по вопросу возвращения смертной казни. Видео
Министр здравоохранения рассказал о состоянии раненых при теракте
Опубликовано фото восьмого обвиняемого по делу о теракте
Новые кадры обрушившегося моста через реку в США. Видео
Как выглядит «Крокус» после завершения аварийно-спасательных работ