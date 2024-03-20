WP узнала, когда Украина сможет производить снаряды натовского калибра

WP: Украина начнет производство снарядов стандарта НАТО во второй половине года

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Украина может запустить собственное производство снарядов калибра 155 мм не раньше второй половины 2024 года, сообщает The Washington Post со ссылкой на источник в украинском государственном концерне «Укроборонпром».

По словам представителя компании, артиллерийские системы, которые поставляет Запад, требуют снарядов образца НАТО, однако сейчас Киеву их «катастрофически не хватает». Производство снарядов калибра 155 мм начнется «не раньше второй половины этого года», добавил он.

По данным WP, за время военной операции украинские запасы вооружения истощились, теперь Киеву нужно все — от пуль до бомбардировщиков.

Директор Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины Максим Поливяный рассказал изданию, что Украине нужны десятилетия, чтобы освоить производство высокоточных систем, поэтому пока без помощи партнеров потребности ВСУ не могут быть удовлетворены.

В начале февраля военнослужащие ВСУ рассказали The Wall Street Journal о том, что вынуждены экономить боеприпасы и использовать их только в «критических» ситуациях. Представитель Службы безопасности Украины сообщил изданию, что на один выпущенный украинцами снаряд приходится десять российских.

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