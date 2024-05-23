Путин подарил королю Бахрейна длинную версию Аurus

Владимир Путин (Фото: Юрий Кочетков / Reuters)

Президент России Владимир Путин подарил королю Бахрейна Хамаду бен Исе Аль Халифе длинную версию российского автомобиля Аurus, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Да, могу сказать [что было подарено] — в том числе длинная версия автомобиля Аurus, — ответил он на впорос журналиста об обмене подарками. Ушаков не уточнил, что Путин получил в ответ.

В 2016 году король встретился с российским президентом в Сочи и подарил российскому коллеге меч Победы из дамасской стали, а в ответ принял в дар четырехлетнего жеребца-ахалтекинца по кличке Хаджибек.

Автомобили Aurus были разработаны ФГУП «НАМИ». Изначально они создавались для перевозки и сопровождения руководителей государства, а также лиц, подлежащих государственной охране. Например, на обновленном Aurus Senat Путин приезжал на инаугурацию в мае 2024 года.

Позднее автомобили стали поступать в открытую продажу. По итогам 2023 года было продано 115 автомобилей российской марки, сообщили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры». В начале мая бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге передали Aurus, производство на нем запустят до конца 2024 года.