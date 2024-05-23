 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин подарил королю Бахрейна длинную версию Аurus

Ушаков: Путин подарил королю Бахрейна длинную версию Аurus
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Юрий Кочетков / Reuters)

Президент России Владимир Путин подарил королю Бахрейна Хамаду бен Исе Аль Халифе длинную версию российского автомобиля Аurus, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Да, могу сказать [что было подарено] — в том числе длинная версия автомобиля Аurus, — ответил он на впорос журналиста об обмене подарками. Ушаков не уточнил, что Путин получил в ответ.

В 2016 году король встретился с российским президентом в Сочи и подарил российскому коллеге меч Победы из дамасской стали, а в ответ принял в дар четырехлетнего жеребца-ахалтекинца по кличке Хаджибек.

Путин помог королю Бахрейна с наушником. Видео
Политика

Автомобили Aurus были разработаны ФГУП «НАМИ». Изначально они создавались для перевозки и сопровождения руководителей государства, а также лиц, подлежащих государственной охране. Например, на обновленном Aurus Senat Путин приезжал на инаугурацию в мае 2024 года.

Позднее автомобили стали поступать в открытую продажу. По итогам 2023 года было продано 115 автомобилей российской марки, сообщили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры». В начале мая бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге передали Aurus, производство на нем запустят до конца 2024 года.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Юрий Ушаков Владимир Путин Aurus
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Кадры начала переговоров Путина с королем Бахрейна
Политика
Россия начала переговоры по безвизовому режиму с Зимбабве
Политика
Власти Израиля решили вернуться к переговорам с ХАМАС по заложникам
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 24 мая
EUR ЦБ: 97,88 (-0,02) Инвестиции, 16:31 Курс доллара на 24 мая
USD ЦБ: 90,25 (+0,06) Инвестиции, 16:31
В Истре задержали организатора сгоревшего нелегального хостела Общество, 16:38
Надаль сыграет со Зверевым в первом круге «Ролан Гаррос» Спорт, 16:32
Половина российских студентов-айтишников бросили учебу в вузе Технологии и медиа, 16:32
СК попросил отпустить генерала Попова под домашний арест Политика, 16:31
Путин подарил королю Бахрейна длинную версию Аurus Политика, 16:29
Замглавы Генштаба арестовали за взятку от гендиректора телефонного завода Политика, 16:28
Потанин предложил увеличить налог на прибыль вместо единоразовых платежей Бизнес, 16:22
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Суд приговорил бармена к 25 годам лишения свободы за диверсии и госизмену Общество, 16:16
Генпрокурор заявил о недостаточно объективной системе учета иностранцев Политика, 16:07
Помощник президента назвал главного гостя на ПМЭФ Политика, 16:06
ЗАЭС потеряла соединение с единственной оставшейся внешней ЛЭП Политика, 15:58
Кремль раскрыл, кто должен определить легитимность Зеленского Политика, 15:57
Адвокат сообщил о завершении перехода «Макфы» под контроль государства Бизнес, 15:54
Примите вызов: какие проблемы решают промышленные компании Тренды, 15:51