Путин подарил королю Бахрейна длинную версию Аurus
Президент России Владимир Путин подарил королю Бахрейна Хамаду бен Исе Аль Халифе длинную версию российского автомобиля Аurus, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, передает ТАСС.
«Да, могу сказать [что было подарено] — в том числе длинная версия автомобиля Аurus, — ответил он на впорос журналиста об обмене подарками. Ушаков не уточнил, что Путин получил в ответ.
В 2016 году король встретился с российским президентом в Сочи и подарил российскому коллеге меч Победы из дамасской стали, а в ответ принял в дар четырехлетнего жеребца-ахалтекинца по кличке Хаджибек.
Автомобили Aurus были разработаны ФГУП «НАМИ». Изначально они создавались для перевозки и сопровождения руководителей государства, а также лиц, подлежащих государственной охране. Например, на обновленном Aurus Senat Путин приезжал на инаугурацию в мае 2024 года.
Позднее автомобили стали поступать в открытую продажу. По итогам 2023 года было продано 115 автомобилей российской марки, сообщили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры». В начале мая бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге передали Aurus, производство на нем запустят до конца 2024 года.
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