Путин помог королю Бахрейна с наушником. Видео
Президент Владимир Путин помог королю Бахрейна Хамаду Бен Исе Аль Халифу с наушником для перевода, у того не получалось его надеть и российский лидер показал, как это делается. Переговоры между лидерами двух стран проходят в Кремле, они начались с беседы тет-а-тет, а затем продолжились с участием членов делегаций в формате официального завтрака, сообщили в Кремле.
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