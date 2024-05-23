Путин помог королю Бахрейна с наушником. Видео

Video

Президент Владимир Путин помог королю Бахрейна Хамаду Бен Исе Аль Халифу с наушником для перевода, у того не получалось его надеть и российский лидер показал, как это делается. Переговоры между лидерами двух стран проходят в Кремле, они начались с беседы тет-а-тет, а затем продолжились с участием членов делегаций в формате официального завтрака, сообщили в Кремле.