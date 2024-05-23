В Кремле сообщили об отсутствии предложений по Украине от Бахрейна
Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа не передавал президенту России Владимиру Путину в ходе своего визита в Москву никаких предложений по урегулированию ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, об этом не заходила [речь], хотя мировоззренчески отмечалось сходство взглядов на международные дела», — сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).
В прошлом году Бахрейн осудил атаку беспилотников на Кремль.
Главы государств обсудили торговлю — она пока ведется между странами на символическом уровне, но видны хорошие тенденции, заявил Путин. Ситуацию в сфере инвестиционного взаимодействия он счел «более благоприятной» — у стран порядка 30 крупных проектов примерно на $500 млн.
Также глава Чечни Рамзан Кадыров встретился в Москве с королем Бахрейна и наследным принцем Нассером бен Хамад бен Исой Аль Халифой. Он пригласил их в Чечню.
Далее король отправится в Китай на переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
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