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Военная операция на Украине ,  
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В Кремле сообщили об отсутствии предложений по Украине от Бахрейна

Сюжет
Военная операция на Украине
Хамад бен Иса Аль Халифа
Хамад бен Иса Аль Халифа (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа не передавал президенту России Владимиру Путину в ходе своего визита в Москву никаких предложений по урегулированию ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, об этом не заходила [речь], хотя мировоззренчески отмечалось сходство взглядов на международные дела», — сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

В прошлом году Бахрейн осудил атаку беспилотников на Кремль.

Король Бахрейна приедет в Москву на переговоры с Путиным
Политика
Хамад ибн Иса Аль Халифа

Главы государств обсудили торговлю — она пока ведется между странами на символическом уровне, но видны хорошие тенденции, заявил Путин. Ситуацию в сфере инвестиционного взаимодействия он счел «более благоприятной» — у стран порядка 30 крупных проектов примерно на $500 млн.

Также глава Чечни Рамзан Кадыров встретился в Москве с королем Бахрейна и наследным принцем Нассером бен Хамад бен Исой Аль Халифой. Он пригласил их в Чечню.

Далее король отправится в Китай на переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

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Теги
Дмитрий Песков Бахрейн король урегулирование Украина
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