Путин увидел хорошие тенденции в торговле с Бахрейном

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Россия и Бахрейн пока осуществляют торговлю на символическом уровне, но видны хорошие тенденции, заявил президент Владимир Путин. Он проводит переговоры с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой.

«Что касается уровня торговых связей, то у нас они носят пока символический характер. Но тенденции хорошие», — приводит слова российского президента ТАСС. Ситуацию в сфере инвестиционного взаимодействия он счел «более благоприятной» — у стран порядка 30 крупных проектов примерно на $500 млн.

Король Бахрейна прибыл в Москву накануне, 22 мая. На следующий день он встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и поблагодарил его за поддержку мусульман в России. В Кремле ранее заявили, что на переговорах Путин и король Бахрейна обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, региональную и международную повестки, а после подпишут несколько документов.