Путин увидел хорошие тенденции в торговле с Бахрейном
Россия и Бахрейн пока осуществляют торговлю на символическом уровне, но видны хорошие тенденции, заявил президент Владимир Путин. Он проводит переговоры с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой.
«Что касается уровня торговых связей, то у нас они носят пока символический характер. Но тенденции хорошие», — приводит слова российского президента ТАСС. Ситуацию в сфере инвестиционного взаимодействия он счел «более благоприятной» — у стран порядка 30 крупных проектов примерно на $500 млн.
Король Бахрейна прибыл в Москву накануне, 22 мая. На следующий день он встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и поблагодарил его за поддержку мусульман в России. В Кремле ранее заявили, что на переговорах Путин и король Бахрейна обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, региональную и международную повестки, а после подпишут несколько документов.
Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма
Рекордная цена: как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса
В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире
Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях
Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы
Барометр отрасли: химическая промышленность
Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API
Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации в команде
Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии
Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования