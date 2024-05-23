 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

Путин увидел хорошие тенденции в торговле с Бахрейном

Фото: Bryn Lennon / Getty Images
Фото: Bryn Lennon / Getty Images

Путин увидел хорошие тенденции в торговле с Бахрейном
Video

Россия и Бахрейн пока осуществляют торговлю на символическом уровне, но видны хорошие тенденции, заявил президент Владимир Путин. Он проводит переговоры с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой.

«Что касается уровня торговых связей, то у нас они носят пока символический характер. Но тенденции хорошие», — приводит слова российского президента ТАСС. Ситуацию в сфере инвестиционного взаимодействия он счел «более благоприятной» — у стран порядка 30 крупных проектов примерно на $500 млн.

Кадыров встретился в Москве с королем Бахрейна и пригласил его в Чечню
Политика
Хамад&nbsp;Бен Иса&nbsp;Аль Халифа,&nbsp;Нассер&nbsp;Бен Хамад Бин Иса&nbsp;Аль Халифа и Рамзан Кадыров (слева направо)

Король Бахрейна прибыл в Москву накануне, 22 мая. На следующий день он встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и поблагодарил его за поддержку мусульман в России. В Кремле ранее заявили, что на переговорах Путин и король Бахрейна обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, региональную и международную повестки, а после подпишут несколько документов.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Владимир Путин Бахрейн Россия торговля
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
ЕК предложит санкции из-за торговли Северной Кореи с Россией
Политика
В России запустят сервис для торговли автомобилями между дилерами
Бизнес
Кремль пообещал ответ на ограничения Норвегии для российских туристов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 23 мая
EUR ЦБ: 97,9 (-0,4) Инвестиции, 22 мая, 17:18 Курс доллара на 23 мая
USD ЦБ: 90,19 (-0,22) Инвестиции, 22 мая, 17:18
Захарова заявила об отказе Германии признать блокаду Ленинграда геноцидом Политика, 13:35
В Госдуме назвали сроки принятия закона об эскроу-счетах в ИЖС Недвижимость, 13:31
Кадры начала переговоров Путина с королем Бахрейна Политика, 13:30
Акции «Газпрома» упали до минимума с февраля 2022 года Инвестиции, 13:29
Глава Крыма Аксенов рассказал о четырех покушениях на его жизнь Политика, 13:25
Автомобильные перевозки могут подорожать на 20%: что ждет отрасль дальше Pro, 13:23
Путин увидел хорошие тенденции в торговле с Бахрейном Экономика, 13:19
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Мэр Воронежа объявил об отставке Политика, 13:19
На недвижимость и активы замглавы Генштаба наложили арест Политика, 13:17
В сгоревшем хостеле в Истре нашли восьмого погибшего Общество, 13:15
Сын Кадырова стал президентом футбольного клуба «Ахмат» Спорт, 13:12
Между Ростовской областью и Донбассом появится особая зона в 5 км Политика, 13:12
Минобороны сообщило о взятии Андреевки Политика, 13:07
Спецслужбы стран ШОС в 2023 году предотвратили 181 теракт Политика, 13:04