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Политика ,  
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Король Бахрейна приедет в Москву на переговоры с Путиным

Король Бахрейна 22 мая прибудет в Москву на переговоры с Путиным
Хамад ибн Иса Аль Халифа
Хамад ибн Иса Аль Халифа (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа в среду, 22 мая, нанесет официальный визит в Москву по приглашению российского президента Владимира Путина, сообщает агентство BNA.

Главы государств, как ожидается, обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, региональную и международную повестки, а также итоги 33-го саммита Лиги арабских государств, который прошел в Манаме 16 мая.

После король отправится в Китай на открытие форма арабо-китайского сотрудничества и переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

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Предыдущая поездка Хамада бен Исы Аль Халифы в Россию состоялась в 2016 году. Тогда он встретился с Путиным в Сочи и подарил российскому коллеге меч Победы из дамасской стали, а в ответ принял в дар четырехлетнего жеребца-ахалтекинца по кличке Хаджибек.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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