Кадры начала переговоров Путина с королем Бахрейна

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В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифом. Стороны собирались обсудить двустороннее сотрудничество, а также региональную и международную повестку. Король Бахрейна прилетел в Москву накануне, он уже встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.