Глава Чечни Кадыров сообщил, что встретился в Москве с королем Бахрейна

Кадыров встретился в Москве с королем Бахрейна и пригласил его в Чечню

Хамад Бен Иса Аль Халифа, Нассер Бен Хамад Бин Иса Аль Халифа и Рамзан Кадыров (слева направо) (Фото: RKadyrov_95 / Telegram)

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился в Москве с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой и наследным принцем Нассером бен Хамад бен Исой Аль Халифой.

«Я с большим удовольствием пригласил короля и наследного принца посетить Чеченскую Республику, если им позволит рабочий график. Хамад бен Иса Аль Халифа также предложил мне приехать в Бахрейн в удобное для меня время», — написал Кадыров в телеграм-канале.

По словам главы республики, король поблагодарил его за поддержку мусульман в России, а он в ответ — за визит в Россию.

Король Бахрейна прибыл в Москву накануне. На 23 мая у него запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, региональную и международную повестки, а после подпишут несколько документов.

По данным агентства BNA, после король отправится в Китай на переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.