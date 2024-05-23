Кадыров встретился в Москве с королем Бахрейна и пригласил его в Чечню
Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился в Москве с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой и наследным принцем Нассером бен Хамад бен Исой Аль Халифой.
«Я с большим удовольствием пригласил короля и наследного принца посетить Чеченскую Республику, если им позволит рабочий график. Хамад бен Иса Аль Халифа также предложил мне приехать в Бахрейн в удобное для меня время», — написал Кадыров в телеграм-канале.
По словам главы республики, король поблагодарил его за поддержку мусульман в России, а он в ответ — за визит в Россию.
Король Бахрейна прибыл в Москву накануне. На 23 мая у него запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, региональную и международную повестки, а после подпишут несколько документов.
По данным агентства BNA, после король отправится в Китай на переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
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