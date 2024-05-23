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Политика ,  
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Кадыров встретился в Москве с королем Бахрейна и пригласил его в Чечню

Глава Чечни Кадыров сообщил, что встретился в Москве с королем Бахрейна
Хамад&nbsp;Бен Иса&nbsp;Аль Халифа,&nbsp;Нассер&nbsp;Бен Хамад Бин Иса&nbsp;Аль Халифа и Рамзан Кадыров (слева направо)
Хамад Бен Иса Аль Халифа, Нассер Бен Хамад Бин Иса Аль Халифа и Рамзан Кадыров (слева направо) (Фото: RKadyrov_95 / Telegram)

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился в Москве с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой и наследным принцем Нассером бен Хамад бен Исой Аль Халифой.

«Я с большим удовольствием пригласил короля и наследного принца посетить Чеченскую Республику, если им позволит рабочий график. Хамад бен Иса Аль Халифа также предложил мне приехать в Бахрейн в удобное для меня время», — написал Кадыров в телеграм-канале.

По словам главы республики, король поблагодарил его за поддержку мусульман в России, а он в ответ — за визит в Россию.

Король Бахрейна приедет в Москву на переговоры с Путиным
Политика
Хамад ибн Иса Аль Халифа

Король Бахрейна прибыл в Москву накануне. На 23 мая у него запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, региональную и международную повестки, а после подпишут несколько документов.

По данным агентства BNA, после король отправится в Китай на переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

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Рамзан Кадыров Чечня Бахрейн Москва
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Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
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