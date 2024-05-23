В Нижнекамске вслед за Казанью ввели временные ограничения на полеты

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов, сообщил представитель Росавиации в телеграм-канале. Меры действуют с 12:00 мск.

Аналогичные меры ранее ввели в аэропорту Казани — там самолеты не взлетают и не садятся с 11:30 мск.

В предыдущий раз оба аэропорта вводили ограничения 15 мая. Тогда Минобороны России отчиталось об уничтожении беспилотника над Татарстаном.

После начала военной операции России на Украине российские регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников. Дроны уничтожают и в удаленных регионах, например в Мордовии (около 700 км по прямой от границы с Украиной) и Вологодской области (1,1 тыс. км).