В Нижнекамске вслед за Казанью ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов, сообщил представитель Росавиации в телеграм-канале. Меры действуют с 12:00 мск.
Аналогичные меры ранее ввели в аэропорту Казани — там самолеты не взлетают и не садятся с 11:30 мск.
В предыдущий раз оба аэропорта вводили ограничения 15 мая. Тогда Минобороны России отчиталось об уничтожении беспилотника над Татарстаном.
После начала военной операции России на Украине российские регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников. Дроны уничтожают и в удаленных регионах, например в Мордовии (около 700 км по прямой от границы с Украиной) и Вологодской области (1,1 тыс. км).
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