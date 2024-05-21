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Небензя заявил об ответных шагах на отклонение проекта России по космосу

Небензя: позиция Запада по резолюции России по космосу потребует ответных шагов

Голосование западных стран в Совете Безопасности ООН против проекта резолюции России о недопущении гонки вооружений в космосе потребует ответных шагов со стороны Москвы, заявил на заседании Совбеза организации постпред России при ООН Василий Небензя.

«Сегодняшнее голосование — это поражение для всех тех, кто, как Россия, старается избежать распространения конфронтации на околоземную орбиту. Разумеется, сложившаяся ситуация потребует анализа и ответных шагов с нашей стороны», — сказал он, добавив, что при этом Россия останется приверженной своим обязательствам в космическом пространстве в соответствии с международным правом.

Небензя отметил, что Москва неоднократно подтверждала свои обязательства в этом вопросе. Россия продолжит вести работу в этом направлении и «прилагать все усилия совместно с ответственными государствами-членами ООН для сохранения космоса мирным», подчеркнул дипломат.

Совбез ООН отклонил резолюцию России о запрете оружия в космосе
Политика
Фото:Eduardo Munoz / Reuters

Ранее Совбез ООН отклонил подготовленный Россией проект резолюции о предотвращении гонки вооружений в космосе. Среди тех, кто поддержал документ, были Россия, Китай и еще пять стран, а против высказались США, Франция, Британия, Япония, Словения, Южная Корея и Мальта, Швейцария воздержалась.

Документ призывал все страны принять срочные меры для предотвращения навсегда размещения оружия в космосе, применения силы в космосе, из космоса в направлении Земли и с Земли в отношении объектов в космическом пространстве.

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Теги
Совбез ООН ООН Василий Небензя ответные меры космос гонка вооружений
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