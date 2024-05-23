Генпрокурор Грузии подал в отставку

Ираклий Шотадзе (Фото: pog.gov.ge)

Генеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе подал в отставку из-за состояния здоровья, сообщило главное надзорное ведомство республики на своем сайте.

Как следует из заявления 39-летнего Шотадзе, решение покинуть должность принял он сам «из-за тяжелого состояния здоровья». «Процесс лечения, вероятно, продлится несколько месяцев, и с этой целью я находился за границей больше недели. Поэтому, учитывая сложившуюся ситуацию, для меня невозможно продолжать осуществлять полномочия генерального прокурора», — написал он.

Шотадзе отметил, что с 2005 года работает на госслужбе, а последние пять лет возглавляет Генпрокуратуру страны. Также он занимал эту должности с 2015 по 2018 год. Своим вкладом за это время он назвал усиление институциональной независимости прокуратуры, создание Совета прокуроров, который отбирает кандидатов на должность Генерального прокурора и публикует отчеты о его деятельности, а также специализацию прокуроров и следователей как предпосылке успехов в борьбе с транснациональной и организованной преступностью, киберпреступностью, сексуальным насилием в отношении женщин, отмыванием денег.

В Грузии в последние месяцы идут массовые протесты из-за закона об иноагентах, одобренного парламентом в трех чтениях. Президент Саломе Зурабишвили наложила на закон вето, но премьер Ираклий Кобахидзе заявил о намерении его преодолеть.

Грузинская оппозиция называет закон российским проектом и считает, что инициатива направлена против гражданского сектора и лишает страну перспективы интеграции в Евросоюз. Власти настаивают, что цель проекта — обеспечение прозрачности финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ. Кремль отвергал предположения, что инициатива является «русским проектом».