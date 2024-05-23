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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Власти Израиля решили вернуться к переговорам с ХАМАС по заложникам

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Yves Herman / Reuters
Фото: Yves Herman / Reuters

Военный кабинет Израиля поручил переговорной группе продолжить работу по освобождению 33 заложников, захваченных боевиками палестинского исламистского движения ХАМАС 7 октября 2023 года, сообщает газета The Jerusalem Post со ссылкой на канцелярию премьер-министра Израиля.

Заседание военного кабинета длилось четыре часа, большинство участников одобрили решение продолжить работу над сделкой по заложникам.

Катарская газета Al-Araby Al-Jadeed сообщила со ссылкой на источники, что Египет, который ранее работал посредником в переговорах между Израилем и сектором Газа, начал попытки возобновить диалог.

По словам собеседника издания, израильская делегация еженедельно посещала Каир, чтобы обсудить с египетскими коллегами соглашения о безопасности между Израилем и сектором Газа и открытие контрольно-пропускного пункта «Рафах», который находится на египетско-палестинской границе.

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18 мая телерадиокомпания Kan со ссылкой на источники сообщила, что переговоры об обмене пленными между Израилем и ХАМАС приостановлены из-за разногласий сторон. По словам собеседников Kan, участвующих в переговорах, главным условием посредников — Египта и Катара — стало окончание войны в обмен на освобождение израильских заложников.

Позиции Израиля и ХАМАС сильно разошлись в понимании термина «конец войны», а также из-за требования израильской стороны дать возможность накладывать вето на имена террористов, освобождения которых может потребовать исламистское движение. Египет и Катар поддержали позицию ХАМАС, с которой не согласен Израиль.

Изначально предполагалась трехэтапная сделка между Израилем и ХАМАС: освобождение 33 израильских заложников и выход израильской армии из некоторых частей Газы, возвращение остальных живых пленных и обмен телами погибших. Однако с началом новых военных действий, в частности операции Израиля в городе Рафах, сделку приостановили.

Власти Израиля решили вернуться к переговорам с ХАМАС по заложникам
Власти Израиля решили вернуться к переговорам с ХАМАС по заложникам

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Теги
Израиль ХАМАС сектор Газа переговоры заложники
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