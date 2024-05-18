Kan узнала о приостановке переговоров между Израилем и ХАМАС
Переговоры об обмену пленными между Израилем и палестинским движением ХАМАС приостановлены из-за разногласий сторон, передает телерадиокомпания Kan со ссылкой на источники.
По словам собеседников Kan, участвующих в переговорах, главным условием посредников — Египта и Катара — стало окончание войны в обмен на освобождение израильских заложников. При этом позиции сторон сильно расходятся в отношении термина «конец войны» и требования Израиля накладывать вето на имена террористов, освобождения которых может потребовать ХАМАС.
«Египет и Катар поддержали позицию ХАМАС, которая не позволяет договорится с Израилем», — считают источники.
Утром 7 октября представители ХАМАС напали на приграничные территории Израиля, в ходе атаки погибли около 1,2 тыс. человек, более 250 были взяты в заложники. После этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале операции «Железные мечи» в сектор Газа. Ее целями являются ликвидация ХАМАС и возвращение всех заложников, утверждало руководство еврейского государства.
Последние переговоры о пленных и заложниках проходили в Каире. Изначально предполагалась трехэтапная сделка между Израилем и ХАМАС: освобождение 33 израильских заложников и выход ЦАХАЛ из некоторых частей Газы, возвращение остальных живых пленных и обмен телами погибших. Боевики согласились на ее условия, однако 6 мая Израиль начал наземную операцию в Рафахе. По словам израильского премьера Биньямина Нетаньяху, цели наступления остаются прежними — ликвидация ХАМАС и освобождение всех заложников. Он также счел попыткой срыва этой операции согласие боевиков с условиями обмена и указал на сильные расхождения их требований с задачами еврейского государства.
Наступление Израиля на Рафах осудили в том числе генсек ООН Антониу Гутерриш, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Египет, Турция и Китай.
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