Пьяный водитель въехал в ворота генконсульства России в Германии
В немецком городе Бонне в ворота российского генконсульства въехал легковой автомобиль, сообщила пресс-служба дипмиссии в телеграм-канале.
Как уточнили в пресс-службе, инцидент произошел вечером.
«Въездные ворота генерального консульства России в Бонне были повреждены в результате въезда в них легкового автомобиля, водитель которого, по предварительной информации, находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения», — говорится в сообщении дипмиссии.
В течение нескольких минут прибыли вызванные по сигналу генконсульства полицейские, задержали злоумышленника, который не оказывал сопротивления, провели осмотр места происшествия, зафиксировали факты и улики, а также нанесенный имуществу загранучреждения ущерб. Автомобиль, на котором приехал мужчина, эвакуировали.
В конце января внедорожник врезался в охранный пост перед зданием посольства России в Южной Корее, серьезно ранив дежурного полицейского. По словам чиновников, водитель не был пьян. Позже KBS News сообщил, что мужчина заснул за рулем. Водитель не оказал влияния на работу диппредставительства и не имел враждебных намерений по отношению к сотрудникам посольства.
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