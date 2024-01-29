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Общество ,  
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Заснувший водитель сбил пост охраны у посольства России в Южной Корее

Спящий водитель врезался в пост охраны у посольства России в центре Сеула

Причиной аварии с внедорожником, который врезался в охранный пост перед зданием посольства России в Южной Корее, стал заснувший за рулем водитель, сообщает KBS News.

«Полиция расследует точные обстоятельства происшествия на основании заявления [пострадавшего] о том, что он вел машину в сонном состоянии», — пишет агентство.

В российском посольстве РБК подтвердили факт инцидента.

«Он <...> не оказал негативного влияния на работу российского дипломатического представительства и не создал угрозы безопасности его сотрудников», — сказали в посольстве.

В результате аварии полицейский, работавший на посту охраны, получил травму спины и был госпитализирован.

Авария произошла 28 января в 22:10 (16:10 мск). Агентство Yonhap сообщило, что сотрудника правоохранительных органов госпитализировали с травмами шеи и плеч.

Автомобиль врезался в здание российского посольства в Южной Корее
Общество
Здание посольства России в Южной Корее

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7 декабря 2023 года в посольстве России в Южной Корее сменили посла. Президент России Владимир Путин назначил чрезвычайным и полномочным послом директора 1-го департамента Азии в МИДе Георгия Зиновьева.

«Динамика событий на Корейском полуострове свидетельствует о приближении нового кризиса, отчетливым признаком которого является эскалация военно-политической напряженности и нарастание воинственной риторики между ключевыми противоборствующими сторонами — КНДР, а также США и их союзниками в лице Республики Корея и Японии», — сказал Зиновьев в интервью в начале сентября.

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