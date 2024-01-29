Автомобиль врезался в здание российского посольства в Южной Корее
Внедорожник врезался в охранный пост перед зданием посольства России в Южной Корее, серьезно ранив дежурного полицейского, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на чиновников.
Авария произошла 28 января в 22:10 (16:10 мск). Сотрудника правоохранительных органов госпитализировали с травмами шеи и плеч. По словам чиновников, водитель не был пьян, полиция выясняет точную причину произошедшего.
Российское посольство в Южной Корее находится в центре Сеула.
3 января неизвестный с иностранным гражданством угрожал убить себя у посольства России в Праге. В результате переговоров он отказался от своих намерений. В полиции добавили, что мужчина после проверки безопасности был передан в пражскую службу неотложной медицинской помощи.
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