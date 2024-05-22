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Военная операция на Украине ,  
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Белый дом признал отсутствие данных о поставках Китаем вооружений России

Белый дом: США не имеют данных о поставках Китаем вооружений России
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Военная операция на Украине

США не располагают информацией о поставках Китаем вооружений России для применения на Украине, заявил на брифинге советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Его попросили прокомментировать слова министра обороны Великобритании Гранта Шэппса о том, что у Лондона есть доказательства сотрудничества России и Китая в области вооружений для применения их в зоне военной операции на Украине.

«Вернемся к 2022 году: я действительно стоял на этой трибуне и предупреждал о своей обеспокоенности тем, что Китай может оказать России прямую летальную помощь оружием. Мы не видели этого в 2022 году, мы не видели этого в 2023 году, мы не видим этого сегодня», — сказал Салливан.

Он отметил, что «с нетерпением ждет разговора с Великобританией», чтобы убедиться, что США располагают оперативными данными о ситуации.

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Грант Шаппс

Советник отметил, что «совсем недавно» Вашингтон заявил об обеспокоенности «по поводу того, что Китай делает для подпитки российской военной машины, не поставляя оружие напрямую, а обеспечивая сырьем оборонно-промышленную базу России».

«То, что происходит, нас беспокоит», — подчеркнул Салливан. По его словам, США вместе с союзниками предприняли меры, направленные против этого.

В апреле агентство Reuters сообщило, что Пекин помогает Москве в конфликте на Украине, предоставляя ей беспилотные и ракетные технологии, спутниковые снимки и станки.

После этого госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Китай пригрозил Пекину санкциями, если тот продолжит поставки в Россию товаров двойного назначения, укрепляющих оборонно-промышленный комплекс (ОПК) страны.

Китай и Россия отвергают обвинения в поставках вооружений со стороны Пекина. В мае Си Цзиньпин во время переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже заявил, что КНР «не стояла у истоков этого кризиса, не является его стороной или участником». В Кремле заявляли, что КНР «решительно опровергает» сообщения о поставках вооружений и что «здесь нечего добавить».

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Теги
Китай Россия поставки оружия США Белый дом Великобритания Джейк Салливан
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