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Политика ,  
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Во ФСИН назвали причину отправки Ильи Яшина в ШИЗО

ФСИН: Яшина отправили в ШИЗО из-за систематических нарушений правил в колонии
Илья Яшин
Илья Яшин (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Политика Илью Яшина (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов), отбывающего срок в колонии в Смоленской области, отправили на 15 суток в штрафной изолятор (ШИЗО) из-за систематических нарушений. Об этом сообщили РБК в управлении ФСИН по Смоленской области.

«Поясняем, что осужденного Яшина водворили в штрафной изолятор за систематическое нарушение правил внутреннего распорядка исправительного учреждения», — заявили в управлении ФСИН.

В ведомстве подчеркнули, что содержание осужденного в изоляторе «осуществляется без нарушений действующего законодательства, законные интересы и права осужденного соблюдаются».

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Илья Яшин

Ранее Яшин рассказал в своем телеграм-канале, что формальным поводом для его выдворения в ШИЗО стало то, что он «покинул спальное место в бараке якобы на три минуты позже команды «подъем». Реальной причиной он счел «желание администрации ИК сорвать его трехдневную встречу с родителями», которая была запланирована на понедельник, 27 мая.

Яшина отправили в ШИЗО в очередной раз. В частности, в апреле его выдворили в изолятор за нарушение формы одежды — политик снял куртку утром во время приема пищи, рассказал его адвокат.

В декабре 2022 года Яшина приговорили к восьми с половиной годам колонии общего режима по делу о фейках о российской армии из-за видео на YouTube о событиях в украинском городе Буча. Политика этапировали из СИЗО в колонию в ноябре 2023 года. Вскоре Яшина перевели на строгие условия содержания в колонии и поставили на профучет как «склонного к изучению и распространению экстремизма».

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Теги
Илья Яшин новости ФСИН ШИЗО колония Смоленская область
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