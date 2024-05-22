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Военная операция на Украине ,  
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В Калужской области силы ПВО сбили беспилотник

Калужский губернатор сообщил о сбитом в Дзержинском районе беспилотнике
Сюжет
Военная операция на Украине

Средства противовоздушной обороны сбили беспилотник в Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в телеграм-канале.

«Сегодня ночью на территории Дзержинского района средствами ПВО уничтожен БПЛА», — написал Шапша.

Среди местных жителей никто не пострадал, разрушений инфраструктуры нет, добавил он.

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За прошедшую ночь российские военные сбили дроны также в Белгородской и Брянской областях.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о сбитом беспилотнике в Старом Осколе. Местные жители не пострадали, но из-за падения осколков были повреждены два домовладения и автомобиль, рассказал он.

Еще один дрон уничтожили над Навлинским районом Брянской области. Пострадавших нет, отметил глава региона Александр Богомаз.

В Калужской области силы ПВО сбили беспилотник
В Калужской области силы ПВО сбили беспилотник

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Теги
Калужская область Владислав Шапша беспилотники дроны
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