В Калужской области силы ПВО сбили беспилотник

Калужский губернатор сообщил о сбитом в Дзержинском районе беспилотнике

Средства противовоздушной обороны сбили беспилотник в Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в телеграм-канале.

«Сегодня ночью на территории Дзержинского района средствами ПВО уничтожен БПЛА», — написал Шапша.

Среди местных жителей никто не пострадал, разрушений инфраструктуры нет, добавил он.

За прошедшую ночь российские военные сбили дроны также в Белгородской и Брянской областях.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о сбитом беспилотнике в Старом Осколе. Местные жители не пострадали, но из-за падения осколков были повреждены два домовладения и автомобиль, рассказал он.

Еще один дрон уничтожили над Навлинским районом Брянской области. Пострадавших нет, отметил глава региона Александр Богомаз.