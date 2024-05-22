В Калужской области силы ПВО сбили беспилотник
Средства противовоздушной обороны сбили беспилотник в Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в телеграм-канале.
«Сегодня ночью на территории Дзержинского района средствами ПВО уничтожен БПЛА», — написал Шапша.
Среди местных жителей никто не пострадал, разрушений инфраструктуры нет, добавил он.
За прошедшую ночь российские военные сбили дроны также в Белгородской и Брянской областях.
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о сбитом беспилотнике в Старом Осколе. Местные жители не пострадали, но из-за падения осколков были повреждены два домовладения и автомобиль, рассказал он.
Еще один дрон уничтожили над Навлинским районом Брянской области. Пострадавших нет, отметил глава региона Александр Богомаз.
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