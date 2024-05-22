ПВО сбили украинский беспилотник в Брянской области
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над территорией Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Навлинским районом силами ПВО Министерства обороны России», — написал Богомаз в телеграм-канале.
Он добавил, что пострадавших и разрушений нет.
Накануне, 21 мая, губернатор Брянской области рассказал, что украинские военные нанесли удар по территории Стародубского муниципального округа. По его словам, два дрона-камикадзе атаковали автомобили сельхозпредприятия. Среди местных жителей никто не пострадал, но один автомобиль был уничтожен полностью, а второй частично поврежден. Также повреждения получили два домовладения, сообщил Богомаз.
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