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Военная операция на Украине ,  
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ПВО сбили украинский беспилотник в Брянской области

Богомаз сообщил о сбитом в Брянской области украинском беспилотнике
Сюжет
Военная операция на Украине

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над территорией Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Навлинским районом силами ПВО Министерства обороны России», — написал Богомаз в телеграм-канале.

Он добавил, что пострадавших и разрушений нет.

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Накануне, 21 мая, губернатор Брянской области рассказал, что украинские военные нанесли удар по территории Стародубского муниципального округа. По его словам, два дрона-камикадзе атаковали автомобили сельхозпредприятия. Среди местных жителей никто не пострадал, но один автомобиль был уничтожен полностью, а второй частично поврежден. Также повреждения получили два домовладения, сообщил Богомаз.

ПВО сбили украинский беспилотник в Брянской области
ПВО сбили украинский беспилотник в Брянской области

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Брянская область Александр Богомаз беспилотники дроны ПВО
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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