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Военная операция на Украине ,  
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В Харькове прогремел взрыв

Мэр Терехов: в Харькове был слышен взрыв
Сюжет
Военная операция на Украине

В Харькове произошел взрыв, об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Утро в Харькове начинается со звука взрыва», — написал он в своем телеграм-канале. По предварительной информации, есть один пострадавший, уточнил мэр.

По его словам, целью «прилета» стал объект транспортной инфраструктуры.

В Харькове прозвучали взрывы
Политика

Ночью в городе также произошла серия взрывов. В Харьковской, в Кировоградской и Черкасской областях объявлена воздушная тревога.

19 мая глава военной администрации региона Олег Синегубов сообщил, что из приграничных районов Харьковской области эвакуировали более 10 тыс. человек. 10 мая в приграничных районах региона была объявлена эвакуация.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Харьков взрыв Военная операция на Украине
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