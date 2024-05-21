В Харькове прогремел взрыв
В Харькове произошел взрыв, об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
«Утро в Харькове начинается со звука взрыва», — написал он в своем телеграм-канале. По предварительной информации, есть один пострадавший, уточнил мэр.
По его словам, целью «прилета» стал объект транспортной инфраструктуры.
Ночью в городе также произошла серия взрывов. В Харьковской, в Кировоградской и Черкасской областях объявлена воздушная тревога.
19 мая глава военной администрации региона Олег Синегубов сообщил, что из приграничных районов Харьковской области эвакуировали более 10 тыс. человек. 10 мая в приграничных районах региона была объявлена эвакуация.
Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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