В Харькове в третий раз за сутки прогремели взрывы
В Харькове раздались взрывы, сообщают корреспонденты украинского издания «Суспільне» и УНИАН. В регионе объявлена воздушная тревога.
За 24 часа в городе трижды звучали взрывы, в Харьковской области также объявляли воздушную тревогу.
Утром 19 мая мэр города Игорь Терехов сообщил, что в пригороде Харькова погибли пять человек, еще 16 пострадали
Сообщения о взрывах поступали также 17 и 18 мая.
За последние несколько дней российские войска взяли под контроль более десятка населенных пунктов в Харьковской области. В частности, 18 мая Минобороны заявило о взятии села Старица под Волчанском, которое находится в 40 км к северо-востоку от Харькова. В регионе проходит эвакуация, из трех районов области вывезли более 10 тыс. человек.
Президент России Владимир Путин в ходе визита в Китай заявил, что у Москвы нет планов взятия Харькова. Наступление войск в области он связал с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы российских регионов, в том числе Белгорода
Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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