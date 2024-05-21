В Харькове прозвучали взрывы
В Харькове прозвучали взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов.
«Был слышен взрыв в Харькове <...> Еще взрыв в городе», — написал он в телеграм-канале. Терехов призвал жителей города быть острожными.
«Суспільне» пишет о как минимум четырех взрывах в Харькове.
Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
19 мая глава военной администрации региона Олег Синегубов сообщил, что из приграничных районов Харьковской области эвакуировали более 10 тыс. человек. 10 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о наступлении российских военнослужащих в Харьковской области. В связи с чем в приграничных районах региона была объявлена эвакуация.
За последние несколько дней российские войска взяли под контроль более десятка населенных пунктов в Харьковской области. 18 мая Минобороны заявило о взятии села Старица под Волчанском, которое находится в 40 км к северо-востоку от Харькова. Президент России Владимир Путин в ходе визита в Китай заявил, что у Москвы нет планов взятия Харькова.
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