«Ведомости»: Россия отменит роуминг с Казахстаном, Киргизией и Арменией в 2025 году

«Ведомости» узнали об отмене роуминга с Казахстаном и Арменией в 2025-м

ЕЭК потребовала от операторов связи в ЕАЭС до 2025 года разработать «правила использования справедливых тарифов» на территории государств-членов союза и снизить ставки на услуги сотовой связи, пишут «Ведомости»

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Россия отменит международный сотовый роуминг с входящими в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) Казахстаном, Киргизией и Арменией к 2025 году, сообщают «Ведомости» со ссылкой на приложении к запросу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), направленном в адрес всех крупных мобильных операторов союзных государств и Минэкономразвития России.

В письме ЕЭК запрашивала информацию о справедливых тарифах на услуги сотовой связи в международном роуминге и просила предоставить данные о количестве абонентов, объеме и стоимости оказанных услуг сотовой связи абонентам государств — членов ЕАЭС с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года.

К запросу была приложена дорожная карта отмены роуминга на территории ЕАЭС, согласно которой, операторы связи должны до конца 2024 года должны разработать «правила использования справедливых тарифов на услуги связи на территории государств-членов», а затем, к I кварталу 2025 года, снизить ставки международного интерконнекта и ввести соответствующие тарифы на услуги сотовой связи для абонентов государств ЕАЭС.

Представитель «Мегафона» сообщил «Ведомостям», что в компании готовы рассматривать возможность введения «комфортных» тарифов для абонентов на территории ЕАЭС, но для этого нужно просчитать себестоимость тарифов и оценить дополнительные расходы. Представитель МТС рассказал, что дорожная карта предусматривает «логичные этапы реализации» и результат будет зависеть от исполнения необходимых мероприятий всеми участниками. Он также не исключил падения дохзодов всеми операторами связи из-за нововведения.

Представители Tele2 и «Билайна» воздержались от комментариев.

В сентябре 2021 года об отмене роуминга на территории Союзного государства договорились Россия и Белоруссия, которая также входит в ЕАЭС. Этот вопрос обсуждался несколько лет. Министерства связи двух стран заключили соответствующую договоренность еще в 2018 году, а в 2019-м подписали соответствующую «дорожную карту».

В декабре 2022 года «Ведомости» узнали, что российские телеком-операторы «Билайн», «МегаФон» и Tele2 договорились о запуске национального роуминга на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, который предусматривает использование сети другого мобильного оператора. До этого правительство отменило национальный роуминг для всех российских регионов, включая Крым и Севастополь.