Росстат сообщил, что инфляция в России ускорилась в апреле

Годовая инфляция в апреле выросла до 7,84%, в марте она составляла 7,72%. На рост цен в прошлом месяце повлияло в том числе подорожание ряда овощей и сотовой связи

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В апреле инфляция в России ускорилась, по сравнению с мартом цены выросли на 0,5%, следует из данных Росстата. В марте к февралю рост цен составил 0,39%.

В результате годовая инфляция в апреле достигла 7,84%. В марте она составляла 7,72%. Инфляция за январь—апрель 2024 года к аналогичному периоду прошлого года составила 7,67%. В первом квартале этого года к первому кварталу 2023 года показатель был ниже — 7,61%.

По сравнению с декабрем 2023 года накопленный рост цен составил 2,46%. В марте аналогичный показатель составлял 1,95%.

Драйверами инфляции в прошлом месяце стали некоторые овощи, цены сезонно выросли в том числе на столовую свеклу (+21,9%), морковь (+7,4%), яблоки (+3,3%). За апрель значительно снизились цены: на огурцы (-13,1%) и на репчатый лук (-3%).

Среди услуг внутреннего туризма цены выросли преимущественно на речные круизы на территории России — на 6%, а отдых на Черноморском побережье России подорожал на 2,7%.

Сильнее всего среди услуг в апреле выросли цены (+8,5%) на абонентскую плату за пакет услуг сотовой связи. Представитель «МегаФона» сообщил РБК, что они не повышали стоимость тарифов действующих клиентов в апреле. Представители МТС, «ВымпелКома» (бренд «Билайн») и «Т2 РТК Холдинга» (Tele2) отказались комментировать данные Росстата.

Источник РБК на телекоммуникационном рынке отметил, что весной все операторы повысили плату на архивных тарифных планах. «С января этого года был отменен понижающий коэффициент при оплате радиочастот для связи в стандарте LTE. Расходы операторов связи за спектр в сумме выросли на 4 млрд руб., это не могло не повлиять на тарифы», — рассказал собеседник. Он подчеркнул, что абонентская плата остается одним из основных источников дохода.

В ежегодных опросах руководители операторов связи говорят, как правило, о повышении стоимости своих услуг не более чем на 10–12%, что сопоставимо с инфляцией, сообщил РБК гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

«Уровень 8,5–9%, на мой взгляд, является достаточно органичным и невысоким, учитывая рост энерготарифов, количества проблем, связанных с логистикой оборудования, которое операторы завозят из других стран», — пояснил Кусков. По его словам, другие сегменты рынка экономики при этом растут еще быстрее, чем рынок связи.

Розничная стоимость бензина за месяц выросла на 0,54%, а на дизтопливо — на 0,4%. По данным Московской топливной ассоциации, в столице розничные цены на бензин АИ-92 за 1–27 апреля выросли с 51,13 до 51,47 руб. за 1 л, а на АИ-94 — с 56,65 до 57,11 руб. за 1 л.

Ранее ЦБ говорил, что для снижения инфляции требуется «поддерживать жесткие денежно-кредитные условия в течение продолжительного времени». На заседании 26 апреля Банк России в третий раз подряд сохранил ключевую ставку в 16% годовых. Последний раз ставка менялась в декабре 2023 года — тогда регулятор повысил ее с 15 до 16% годовых.

Тогда ЦБ также ухудшил прогноз по инфляции на 2024 год. Регулятор ожидает, что рост цен составит по итогам декабря 4,3–4,8%, в феврале он предсказывал инфляцию на уровне 4–4,5% (при цели ЦБ в 4%).

Банк России повысил и прогноз средней ключевой ставки в 2024 и 2025 годах до 15–16% и 10–12% соответственно (по сравнению с 13,5–15,5% и 8–10% в февральском прогнозе). С 27 апреля до конца 2024 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 14,5–16%.

В начале апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что пик инфляции в России уже пройден благодаря жесткой денежно-кредитной политике регулятора. Она подчеркнула, что с июля по ноябрь показатель роста цен в пересчете на год был двузначным, что не наблюдается сейчас. По ее словам, инфляционное давление заметно снизилось в декабре—январе.

Среди услуг внутреннего туризма цены выросли преимущественно на речные круизы на территории России — на 6,0%, а отдых на Черноморском побережье России — на 2,7%.