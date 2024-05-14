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Новое правительство 2024 ,  
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Шадаев сообщил о работе над отменой роуминга между Россией и Белоруссией

Шадаев: Минцифры работает над отменой роуминга между Россией и Белоруссией
Сюжет
Новое правительство 2024
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Россия и Белоруссия планируют отменить роуминг сотовой связи, однако пока этот вопрос находится на стадии обсуждения, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на заседании Госдумы перед утверждением на эту должность.

«У нас в планах отмена роуминга между Белоруссией и Россией. <...> Мы уже в десятки раз снизили стоимость роуминга и сейчас вместе с белорусскими коллегами обсуждаем полную отмену», — сказал министр.

Он отметил, что этот вопрос вызывает сопротивление в основном со стороны белорусских операторов связи, поскольку для них отмена роуминга сопряжена с большими расходами. Российские операторы, по словам Шадаева, согласны поддержать инициативу.

Россия и Белоруссия отменят плату за входящие в роуминге с 1 апреля
Экономика
Фото:ТАСС

Отмена роуминга между Россией и Белоруссией обсуждается не один год. Соответствующую договоренность профильные министерства двух стран заключили еще в 2018 году. В 2019 году они подписали «дорожную карту», в соответствии с которой роуминг на территории Союзного государства должны были отменить.

В программах по интеграции от 2021 года Россия и Белоруссия вновь подтвердили намерение отменить роуминг и согласовали создание на территории Союзного государства единых принципов рынка связи.

В ноябре 2020 года крупнейшие мобильные операторы России снизили тарифы на входящие и исходящие вызовы, СМС и интернет в Союзном государстве в несколько раз. Аналогичное решение приняли и белорусские операторы.

С 1 апреля 2022 года страны отменили плату за входящие вызовы в роуминге на территории Союзного государства.

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Белоруссия роуминг Максут Шадаев
Максут Шадаев фото

Максут Шадаев

министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России
11 ноября 1979 года

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