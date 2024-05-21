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Война санкций ,  
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Минпромторг попросили исключить из параллельного импорта серверы

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Война санкций
Фото: Daniel Karmann / dpa / Global Look Press
Фото: Daniel Karmann / dpa / Global Look Press

В Минпромторге изучают возможность исключить из списка товаров, разрешенных к параллельному импорту в Россию, серверы и системы хранения данных, сообщил ТАСС заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак.

По его словам, министерство получило соответствующие предложения от отрасли. «Прорабатываем запрос на исключение части позиций по вычислительной технике», — сказал он. Шпак уточнил, что в первую очередь это коснется именно систем хранения данных и серверов.

Власти решили продлить механизм параллельного импорта на 2024 год
Экономика
Фото:РБК

Замминистра добавил, что департамент радиоэлектронной промышленности Минпромторга добавит свои корректировки в обновленный список параллельного импорта.

В феврале 2024 года российские власти утвердили обновленный перечень товаров, которые можно будет ввозить в Россию по параллельному импорту.

Глава Минпромторга Денис Мантуров, объявляя о продлении механизма на 2024 год, сообщал, что список поставляемых товаров постепенно будет сокращаться.

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Теги
параллельный импорт Минпромторг серверы хранение данных
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