Минпромторг попросили исключить из параллельного импорта серверы
В Минпромторге изучают возможность исключить из списка товаров, разрешенных к параллельному импорту в Россию, серверы и системы хранения данных, сообщил ТАСС заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак.
По его словам, министерство получило соответствующие предложения от отрасли. «Прорабатываем запрос на исключение части позиций по вычислительной технике», — сказал он. Шпак уточнил, что в первую очередь это коснется именно систем хранения данных и серверов.
Замминистра добавил, что департамент радиоэлектронной промышленности Минпромторга добавит свои корректировки в обновленный список параллельного импорта.
В феврале 2024 года российские власти утвердили обновленный перечень товаров, которые можно будет ввозить в Россию по параллельному импорту.
Глава Минпромторга Денис Мантуров, объявляя о продлении механизма на 2024 год, сообщал, что список поставляемых товаров постепенно будет сокращаться.
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