 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Авиакатастрофа с президентом Ирана ,  
0 

Выборы президента Ирана назначили на 28 июня

Сюжет
Авиакатастрофа с президентом Ирана
Фото: Majid Saeedi / Getty Images
Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Выборы президента Ирана назначены на 28 июня, сообщила пресс-служба Совета стражей Конституции страны.

Кандидаты на пост должны подать заявку на выдвижение в период с 30 мая по 3 июня. Избирательная кампания продлится с 12 по 27 июня.

Решение о дате проведения выборов принял специальный совет — его сформировали после гибели Эбрахима Раиси при крушении вертолета. В состав совета вошли спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, глава судебной власти страны Голям Хосейн Мохсени-Эджеи и первый вице-президент Мохаммад Мохбер.

Как гибель Раиси повлияет на отношения Ирана с Россией и другими странами
Политика
Фото:Iran's Presidency / WANA / Reuters

19 мая в Восточном Азербайджане потерпел крушение вертолет с президентом Ирана Раиси. На борту также были глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети иранского города Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати. На следующий день спасатели обнаружили обломки вертолета и тела погибших.

В Иране объявили пятидневный национальный траур. Полномочия Раиси временно перешли к первому вице-президенту Мохберу. Соболезнования иранскому народу в связи с катастрофой выразили российский президент Владимир Путин и глава МИДа Сергей Лавров. Путин пожелал иранцам душевной стойкости, а Лавров назвал погибшего политика надежным и настоящим другом Москвы.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Эбрахим Раиси Иран выборы президента
Материалы по теме
Церемония прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Видео
Политика
Песков ответил на вопрос об участии Путина в похоронах президента Ирана
Политика
Как гибель Раиси повлияет на отношения Ирана с Россией и другими странами
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 22 мая
EUR ЦБ: 98,3 (-0,29) Инвестиции, 16:37 Курс доллара на 22 мая
USD ЦБ: 90,41 (-0,25) Инвестиции, 16:37
Эволюция франчайзинга: как инновации изменят индустрию РБК Франшизы, 18:43
Как решение прокурора МУС раскололо США и их союзников Политика, 18:35
На форуме РБК эксперт рассказал о психологии принятия решений инвестором Отрасли, 18:30
Преодолеть себя: как избавиться от границ в голове и раскрыть потенциал Pro, 18:24
Войти в сеть: предприниматели предпочитают открывать сетевые магазины РБК Франшизы, 18:22
В Германии начался суд над готовившими госпереворот «рейхсбюргерами» Политика, 18:21
На форуме РБК назвали самые перспективные направления инвестиций Отрасли, 18:20
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как AI-алгоритмы в смартфонах улучшают бизнес-процессы Стиль, 18:12
Активы девелопера «Самолет» превысили ₽1 трлн по итогам 2023 года Отрасли, 18:11
Минобороны показало видео с учений по применению ядерного оружия Политика, 18:09
СПБ биржа назвала дату допуска акций «Элемента» к торгам Инвестиции, 18:08
ПСБ расширил возможности карты «СВОи» для ветеранов боевых действий Пресс-релиз, 18:07
В России признали нежелательным фонд «Вернись живым» Политика, 18:05
В Москве обнаружили в реке тело малолетнего ребенка Общество, 18:03