Выборы президента Ирана назначили на 28 июня

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Выборы президента Ирана назначены на 28 июня, сообщила пресс-служба Совета стражей Конституции страны.

Кандидаты на пост должны подать заявку на выдвижение в период с 30 мая по 3 июня. Избирательная кампания продлится с 12 по 27 июня.

Решение о дате проведения выборов принял специальный совет — его сформировали после гибели Эбрахима Раиси при крушении вертолета. В состав совета вошли спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, глава судебной власти страны Голям Хосейн Мохсени-Эджеи и первый вице-президент Мохаммад Мохбер.





19 мая в Восточном Азербайджане потерпел крушение вертолет с президентом Ирана Раиси. На борту также были глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети иранского города Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати. На следующий день спасатели обнаружили обломки вертолета и тела погибших.

В Иране объявили пятидневный национальный траур. Полномочия Раиси временно перешли к первому вице-президенту Мохберу. Соболезнования иранскому народу в связи с катастрофой выразили российский президент Владимир Путин и глава МИДа Сергей Лавров. Путин пожелал иранцам душевной стойкости, а Лавров назвал погибшего политика надежным и настоящим другом Москвы.