 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Кремль пообещал дать ответ на вопрос о легитимности Зеленского в мае

Песков: ближе к маю Москва заявит о легитимности украинских властей
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Песков сообщил, что Россия заявит о позиции по поводу легитимности власти Украины ближе к маю, когда истекут полномочия президента Владимира Зеленского. Выборы в стране должны были пройти 31 марта
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Пресс-служба президента Украины / Reuters)

Россия заявит о своей позиции по поводу легитимности украинской власти ближе к 21 мая, когда истекут полномочия президента Украины Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент РБК.

«Я не стал бы забегать вперед. Констатация сроков совершенно правильная. В мае действительно наступит момент, когда полномочия действующего президента истекут. Там будем соответствующим образом ориентироваться, анализировать ситуацию, с тем чтобы заявить о своей позиции», — рассказал представитель Кремля.

На Украине не прошли выборы президента. К чему это приведет
Политика
Киев, Украина

31 марта 2024 года на Украине должны были пройти выборы президента. Их проводят в последнее воскресенье марта в год, когда истекают полномочия действующего главы государства, согласно украинской Конституции.

Позиция Киева заключается в том, что с 24 февраля 2022 года в стране действует военное положение. Украинский парламент продлевает его каждые три месяца. Закон о правовом режиме (ст. 19) прямо запрещает в этих условиях менять украинскую Конституцию, избирать президента, Раду и органы местного самоуправления.

В Избирательном кодексе (ст. 20) говорится, что дату выборов надо установить в течение месяца после прекращения действия военного положения.

Несмотря на это, ряд западных политиков призывали Киев провести выборы. Спикер Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс в прошлом мае отметил, что украинцам «надо решить эту проблему». А в августе американский сенатор-республиканец Линдси Грэм во время визита в Киев выступил с аналогичным требованием.

Читайте на РБК Pro
Бутстрэппинг: как и зачем опытные бизнесмены становятся стартаперами
Почему компании начали ценить кандидатов без диплома
Кто такие киберсквоттеры и как они шантажируют бизнес
Как закупать ПО, если вендоры и дистрибьюторы блокируют поставки

Но западные официальные лица более высокого уровня высказывались сдержанно по поводу необходимости президентских выборов. К примеру, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в феврале 2024 года назвала это внутренним делом Украины.

Согласно данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), в декабре 2023 года 84% опрошенных украинцев высказались за то, чтобы голосование отложить. 69% респондентов в рамках нового опроса в феврале 2024 года выбрали сценарий, при котором Зеленский должен быть президентом до окончания военного положения.

22 марта постпред России при ООН Василий Небензя задался вопросом, с кем России «хотя бы гипотетически проводить» мирные переговоры. «Ведь единоличное решение киевского диктатора не проводить президентские выборы, очевидно в страхе их проиграть, принятое в нарушение Конституции Украины, делает его нелегитимным с 21 мая», — заявил он.

Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что вопрос признания Зеленского президентом Украины может потерять актуальность к 21 мая. «Что будет 21 мая — давайте доживем до этого. Может, нам и не потребуется ничего признавать», — заявил он 28 марта в интервью «Известиям».

Эрдоган проиграл «битву за Стамбул»?

Стали известны подробности убийства пилота, угнавшего вертолет на Украину

Папа римский предложил России и Украине обменяться пленными по формуле «всех на всех»

Кличко назвал переговоры или замораживание конфликта неправильным решением

Мэр Парижа заявила: «Спортсменам из России будут не рады на Олимпиаде». Что ответила Захарова?

Франция передаст Украине бронетранспортеры, которым более 40 лет

Путин подписал указ о весеннем призыве. Он пройдет по новым правилам

Два полицейских на капоте. МВД показало видео погони за ворами

Учёные рассказали почему пришли «самые теплые годы»

Названы 10 самых богатых людей мира: от Илона Маска до Уоррена Баффета
Авторы
Теги
Персоны
Георгий Смирнов, Виктория Полякова Виктория Полякова
Дмитрий Песков Украина выборы на Украине
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Зеленский назвал, как Украина применит дальнобойные ракеты ATACMS
Политика
Песков ответил на заявление Зеленского о возможных переговорах
Политика
Зеленский пообещал продолжить «перезагрузку» во власти
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 99,53 (-0,18) Инвестиции, 29 мар, 16:47 Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 92,37 (+0,1) Инвестиции, 29 мар, 16:47
«Сбер» объявил об обновлении программы лояльности Бизнес, 14:50
На форме сборной Германии запретят №44 из-за сходства с эмблемой СС Спорт, 14:48
Бутстрэппинг: как и зачем опытные бизнесмены становятся стартаперами Pro, 14:41
Двух инспекторов задержали после обрушения рудника с 13 горняками Общество, 14:39
СК начал проверку после обращения депутатов о «терактах США и Украины» Политика, 14:32
Богатейшие россияне с начала года заработали $18,3 млрд Инвестиции, 14:31
Путин поручил сделать экономику России четвертой в мире к 2030 году Экономика, 14:26
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
В Екатеринбурге рухнула крыша горящего цеха Общество, 14:26
Каждый второй заемщик по ипотеке получал отказ в 2024 году. В чем причины Недвижимость, 14:25
ФСБ показала слова подозреваемого о передаче оружия для атаки на «Крокус» Общество, 14:25
Посол в Вене назвал высылки российских дипломатов «печальной традицией» Политика, 14:22
Песков объяснил поездки Путина в Кремль поздним вечером Политика, 14:19
Кто такие киберсквоттеры и как они шантажируют бизнес Pro, 14:17
Кремль пообещал дать ответ на вопрос о легитимности Зеленского в мае Политика, 14:06