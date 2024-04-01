Кремль пообещал дать ответ на вопрос о легитимности Зеленского в мае
Россия заявит о своей позиции по поводу легитимности украинской власти ближе к 21 мая, когда истекут полномочия президента Украины Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент РБК.
«Я не стал бы забегать вперед. Констатация сроков совершенно правильная. В мае действительно наступит момент, когда полномочия действующего президента истекут. Там будем соответствующим образом ориентироваться, анализировать ситуацию, с тем чтобы заявить о своей позиции», — рассказал представитель Кремля.
31 марта 2024 года на Украине должны были пройти выборы президента. Их проводят в последнее воскресенье марта в год, когда истекают полномочия действующего главы государства, согласно украинской Конституции.
Позиция Киева заключается в том, что с 24 февраля 2022 года в стране действует военное положение. Украинский парламент продлевает его каждые три месяца. Закон о правовом режиме (ст. 19) прямо запрещает в этих условиях менять украинскую Конституцию, избирать президента, Раду и органы местного самоуправления.
В Избирательном кодексе (ст. 20) говорится, что дату выборов надо установить в течение месяца после прекращения действия военного положения.
Несмотря на это, ряд западных политиков призывали Киев провести выборы. Спикер Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс в прошлом мае отметил, что украинцам «надо решить эту проблему». А в августе американский сенатор-республиканец Линдси Грэм во время визита в Киев выступил с аналогичным требованием.
Но западные официальные лица более высокого уровня высказывались сдержанно по поводу необходимости президентских выборов. К примеру, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в феврале 2024 года назвала это внутренним делом Украины.
Согласно данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), в декабре 2023 года 84% опрошенных украинцев высказались за то, чтобы голосование отложить. 69% респондентов в рамках нового опроса в феврале 2024 года выбрали сценарий, при котором Зеленский должен быть президентом до окончания военного положения.
22 марта постпред России при ООН Василий Небензя задался вопросом, с кем России «хотя бы гипотетически проводить» мирные переговоры. «Ведь единоличное решение киевского диктатора не проводить президентские выборы, очевидно в страхе их проиграть, принятое в нарушение Конституции Украины, делает его нелегитимным с 21 мая», — заявил он.
Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что вопрос признания Зеленского президентом Украины может потерять актуальность к 21 мая. «Что будет 21 мая — давайте доживем до этого. Может, нам и не потребуется ничего признавать», — заявил он 28 марта в интервью «Известиям».
Эрдоган проиграл «битву за Стамбул»?
Стали известны подробности убийства пилота, угнавшего вертолет на Украину
Папа римский предложил России и Украине обменяться пленными по формуле «всех на всех»
Кличко назвал переговоры или замораживание конфликта неправильным решением
Мэр Парижа заявила: «Спортсменам из России будут не рады на Олимпиаде». Что ответила Захарова?
Франция передаст Украине бронетранспортеры, которым более 40 лет
Путин подписал указ о весеннем призыве. Он пройдет по новым правилам
Два полицейских на капоте. МВД показало видео погони за ворами
Учёные рассказали почему пришли «самые теплые годы»
Названы 10 самых богатых людей мира: от Илона Маска до Уоррена Баффета