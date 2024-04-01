Кремль пообещал дать ответ на вопрос о легитимности Зеленского в мае

Дмитрий Песков сообщил, что Россия заявит о позиции по поводу легитимности власти Украины ближе к маю, когда истекут полномочия президента Владимира Зеленского. Выборы в стране должны были пройти 31 марта

Владимир Зеленский (Фото: Пресс-служба президента Украины / Reuters)

Россия заявит о своей позиции по поводу легитимности украинской власти ближе к 21 мая, когда истекут полномочия президента Украины Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент РБК.

«Я не стал бы забегать вперед. Констатация сроков совершенно правильная. В мае действительно наступит момент, когда полномочия действующего президента истекут. Там будем соответствующим образом ориентироваться, анализировать ситуацию, с тем чтобы заявить о своей позиции», — рассказал представитель Кремля.

31 марта 2024 года на Украине должны были пройти выборы президента. Их проводят в последнее воскресенье марта в год, когда истекают полномочия действующего главы государства, согласно украинской Конституции.

Позиция Киева заключается в том, что с 24 февраля 2022 года в стране действует военное положение. Украинский парламент продлевает его каждые три месяца. Закон о правовом режиме (ст. 19) прямо запрещает в этих условиях менять украинскую Конституцию, избирать президента, Раду и органы местного самоуправления.

В Избирательном кодексе (ст. 20) говорится, что дату выборов надо установить в течение месяца после прекращения действия военного положения.

Несмотря на это, ряд западных политиков призывали Киев провести выборы. Спикер Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс в прошлом мае отметил, что украинцам «надо решить эту проблему». А в августе американский сенатор-республиканец Линдси Грэм во время визита в Киев выступил с аналогичным требованием.

Но западные официальные лица более высокого уровня высказывались сдержанно по поводу необходимости президентских выборов. К примеру, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в феврале 2024 года назвала это внутренним делом Украины.

Согласно данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), в декабре 2023 года 84% опрошенных украинцев высказались за то, чтобы голосование отложить. 69% респондентов в рамках нового опроса в феврале 2024 года выбрали сценарий, при котором Зеленский должен быть президентом до окончания военного положения.

22 марта постпред России при ООН Василий Небензя задался вопросом, с кем России «хотя бы гипотетически проводить» мирные переговоры. «Ведь единоличное решение киевского диктатора не проводить президентские выборы, очевидно в страхе их проиграть, принятое в нарушение Конституции Украины, делает его нелегитимным с 21 мая», — заявил он.

Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что вопрос признания Зеленского президентом Украины может потерять актуальность к 21 мая. «Что будет 21 мая — давайте доживем до этого. Может, нам и не потребуется ничего признавать», — заявил он 28 марта в интервью «Известиям».