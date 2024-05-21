В Тебризе началось прощание с погибшим при крушении вертолета президентом Ирана

В Тебризе началась церемония прощания с президентом Ирана

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Церемония прощания с погибшими при крушении вертолета президентом Ирана Эбрахимом Раиси началась в иранском Тебризе (провинция Восточный Азербайджан), сообщает агентство IRNA.

Президента, а также главу МИДа Хосейна Амира Абдоллахияна, губернатора провинции Восточный Азербайджан Малика Рахмети и аятоллу провинции Тебриза Али Хашима, которые также были на борту разбившегося вертолета, похоронят в мавзолее имама Резы в Мешхеде вечером 23 мая.

Вертолет потерпел крушение 19 мая в лесу Дизмар, который находится между городами Варзакан и Джульфа в Восточном Азербайджане. Утром следующего дня Тегеран официально подтвердил, что Раиси погиб при крушении. Спасатели нашли тела всех находившихся на борту.

В Иране объявлен пятидневный национальный траур. Полномочия Раиси перешли к первому вице-президенту Мохаммаду Мохберу. Выборы в стране должны провести в течение 50 дней.

Российский президент Владимир Путин и глава МИДа Сергей Лавров выразили свои соболезнования. Глава государства пожелал иранцам душевной стойкости, а министр назвал погибшего политика надежным и настоящим другом Москвы.