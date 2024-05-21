 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Авиакатастрофа с президентом Ирана ,  
0 

В Тебризе началась церемония прощания с президентом Ирана

В Тебризе началось прощание с погибшим при крушении вертолета президентом Ирана
Сюжет
Авиакатастрофа с президентом Ирана
Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters
Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Церемония прощания с погибшими при крушении вертолета президентом Ирана Эбрахимом Раиси началась в иранском Тебризе (провинция Восточный Азербайджан), сообщает агентство IRNA.

Президента, а также главу МИДа Хосейна Амира Абдоллахияна, губернатора провинции Восточный Азербайджан Малика Рахмети и аятоллу провинции Тебриза Али Хашима, которые также были на борту разбившегося вертолета, похоронят в мавзолее имама Резы в Мешхеде вечером 23 мая.

Как гибель Раиси повлияет на отношения Ирана с Россией и другими странами
Политика
Фото:Iran's Presidency / WANA / Reuters

Вертолет потерпел крушение 19 мая в лесу Дизмар, который находится между городами Варзакан и Джульфа в Восточном Азербайджане. Утром следующего дня Тегеран официально подтвердил, что Раиси погиб при крушении. Спасатели нашли тела всех находившихся на борту.

В Иране объявлен пятидневный национальный траур. Полномочия Раиси перешли к первому вице-президенту Мохаммаду Мохберу. Выборы в стране должны провести в течение 50 дней.

Российский президент Владимир Путин и глава МИДа Сергей Лавров выразили свои соболезнования. Глава государства пожелал иранцам душевной стойкости, а министр назвал погибшего политика надежным и настоящим другом Москвы.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Иран церемония прощания Ибрахим Раиси
Материалы по теме
Эксперт рассказал, что вертолет президента Ирана мог бы спасти радар
Политика
Госдеп США возложил ответственность за гибель Раиси на власти Ирана
Политика
Замминистра иностранных дел Ирана Багери стал и.о. главы МИДа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 21 мая
EUR ЦБ: 98,58 (-0,19) Инвестиции, 20 мая, 16:34 Курс доллара на 21 мая
USD ЦБ: 90,65 (-0,33) Инвестиции, 20 мая, 16:34
Politico узнало дату начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз Политика, 11:04
Когда цифровой маркетинг эффективен в b2b, а когда — бесполезная трата Pro, 11:02
У жены президента Сирии диагностировали лейкемию Политика, 11:00
Умер двукратный призер ЧМ по футболу в составе сборной ФРГ Шнеллингер Спорт, 10:56
Все страдают и все идет не по плану: как внедрить бюджет в стартапе Pro, 10:37
Мбаппе устроил прощальный ужин перед уходом из ПСЖ на 250 человек Спорт, 10:36
Аренда жилья в Москве перестала дорожать: как долго это продлится Недвижимость, 10:30
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
ФАС обвинила «дочку» ЛУКОЙЛа в разных ценах на один и тот же дизель Экономика, 10:29
Замглавы МИД Ирана представил страну на встрече министров стран ШОС Политика, 10:27
Суд арестовал две машины и мотоцикл замглавы Минобороны Иванова Политика, 10:27
Мосбиржа и ЦБ задумались о создании индекса инсайдеров Инвестиции, 10:26
МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за грозы в Москве Общество, 10:24
В Тебризе началась церемония прощания с президентом Ирана Политика, 10:21
НХЛ третий год подряд запретила игрокам привозить Кубок Стэнли в Россию Спорт, 10:20