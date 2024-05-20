Боррель: ЕС принял к сведению решение прокурора МУС об ордере на арест Нетаньяху

В ЕС отреагировали на решение прокурора МУС по ордеру на арест Нетаньяху

Евросоюз принимает к сведению решение прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана просить ордер на арест для лидеров Израиля и ХАМАС, об этом написал в Х представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Мандат МУС как независимого международного учреждения заключается в преследовании наиболее тяжких преступлений согласно международному праву», — говорится в сообщении.

Боррель добавил, что все государства, которые ратифицировали устав МУС, обязаны выполнять решения суда.

20 мая Хан заявил, что МУС добивается ордеров на арест лидера ХАМАС Яхьи Синвара и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Кроме того, ордер на арест запрошен в отношении израильского министра обороны Йоава Галланта и двух высокопоставленных лидеров ХАМАС — лидера «Бригад аль-Кассама» Мохаммеда Диаба Ибрагима аль-Масри и политического лидера группировки Исмаила Хании.

Нетаньяху заявил, что отвергает намерение МУС выдать ордер на арест, считает этот шаг позорным и проявлением «нового антисемитизма». В ХАМАС призвали выдать ордера на арест всего израильского руководства и военнослужащих армии, участвующих в боевых действиях в секторе Газа. Решение суда по лидерам ХАМАС группировка раскритиковала, назвав его «приравниванием жертвы к палачу».