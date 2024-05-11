Более 200 человек погибли в Афганистане в результате наводнения
Число жертв наводнения в Афганистане превысило 200 человек. Об этом информагентству AFP сообщили в Международной организации по миграции ООН.
Половина погибших — жители провинции Баглан. В этом регионе разрушены или повреждены около 1,5 тыс. домов.
По данным New York Times, разрушения в результате стихийного бедствия зафиксировали не только на севере Афганистана. В провинции Бадахшан на востоке страны, в частности, погибли один человек и около 2 тыс. голов скота, разрушены мосты и дома. От наводнения также пострадали провинции Гор и Герат в центральной части Афганистана.
Ранее власти страны сообщили о более чем 60 жертвах наводнения. Десятки человек пропали без вести. Подъем воды начался на севере Афганистана из-за сильных ливней.
Сезонные дожди начались в Афганистане в апреле, затопления фиксировали в разных регионах страны. За это время в десяти провинциях погибли до 100 человек.
Флагманские технологии для продуктивной жизни
Съемка фото и видео на профессиональном уровне
Производительность и максимально выносливый аккумулятор
Яркий дизайн и сбалансированные характеристики
Легкость и мощность для любых задач
Чистый звук и улучшенная эргономика