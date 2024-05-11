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Более 200 человек погибли в Афганистане в результате наводнения

Более 200 человек погибли в Афганистане в результате наводнения
Фото: Ahmad Zubair / XinHua / Global Look Press
Фото: Ahmad Zubair / XinHua / Global Look Press

Число жертв наводнения в Афганистане превысило 200 человек. Об этом информагентству AFP сообщили в Международной организации по миграции ООН.

Половина погибших — жители провинции Баглан. В этом регионе разрушены или повреждены около 1,5 тыс. домов.

По данным New York Times, разрушения в результате стихийного бедствия зафиксировали не только на севере Афганистана. В провинции Бадахшан на востоке страны, в частности, погибли один человек и около 2 тыс. голов скота, разрушены мосты и дома. От наводнения также пострадали провинции Гор и Герат в центральной части Афганистана.

В Афганистане 60 человек погибли из-за наводнения
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Ранее власти страны сообщили о более чем 60 жертвах наводнения. Десятки человек пропали без вести. Подъем воды начался на севере Афганистана из-за сильных ливней.

Сезонные дожди начались в Афганистане в апреле, затопления фиксировали в разных регионах страны. За это время в десяти провинциях погибли до 100 человек.

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Теги
Афганистан наводнение стихийное бедствие
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