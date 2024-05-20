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Военная операция на Украине ,  
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Участникам военной операции открыли «Дальневосточную ипотеку» с 1 июня

Чекунков пообещал участникам военной операции «Дальневосточную ипотеку»
Сюжет
Военная операция на Украине
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Ипотека
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Участники военной операции России на Украине смогут воспользоваться льготной программой «Дальневосточная ипотека» с 1 июня, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в своем телеграм-канале.

«Уже более 110 тыс. дальневосточных семей купили или построили новое жилье на самых выгодных в стране условиях. С 1 июня программой смогут воспользоваться участники специальной военной операции», — уточнил Чекунков.

Он отметил, что объем жилья в стадии строительства на Дальнем Востоке впервые превысил 6 млн кв. м, что составило рост на 45% относительно мая 2023 года. Половину этого прироста дала «Дальневосточная ипотека».

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Недвижимость
Фото:Andrei Stepanov/shutterstock.com

В феврале президент Владимир Путин поручил правительству распространить действие дальневосточной и арктической ипотеки на участников военных действий на Украине и членов семей погибших. Для них не будут учитываться условия, касающиеся возраста и семейного положения, поскольку программа доступна, в частности, молодым семьям и родителям-одиночкам с несовершеннолетними детьми.

Программа «Дальневосточная ипотека» была запущена в 2019 году со сроком действия до 2025 года, который затем продлили на пять лет. Она позволяет заемщикам оформить ипотечный кредит по ставке 2% годовых на покупку или строительство жилья на Дальнем Востоке.

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Теги
Дальний Восток Алексей Чекунков льготная ипотека Военная операция на Украине

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
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