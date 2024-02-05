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Военная операция на Украине ,  
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Дальневосточную ипотеку распространят на участников военной операции

Путин поручил распространить дальневосточную ипотеку на участников спецоперации
Сюжет
Военная операция на Украине
Для участников военных действий на Украине снимут ограничения по возрасту при получении льготной ипотеки. Путин также поручил поднять лимит кредита по программе с 6 млн до 9 млн руб.
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Президент Владимир Путин поручил правительству до 1 марта распространить действие дальневосточной и арктической ипотеки на участников военных действий на Украине и членов семей погибших, сообщается на сайте Кремля.

При этом для них не будут учитываться условия, касающиеся возраста и семейного положения (программа доступна, например, молодым семьям, где оба супруга не старше 35 лет, а также родителям-одиночкам с детьми в возрасте до 18 лет). Также подразумевается отмена требований к стажу работы по специальности для педагогических работников и работников медицинских организаций.

Путин поручил поднять максимальный размер кредита по программе до 9 млн руб. при ряде условий. Сейчас лимит составляет 6 млн руб. Отмечается, что общая площадь жилья на вторичном рынке не должна превышать 60 кв. м.

Дальневосточная ипотека — 2024. Как получить кредит и на что потратить
Недвижимость
Фото:Andrei Stepanov/shutterstock.com

Программа «Дальневосточная ипотека» была запущена в 2019 году со сроком действия до 2025 года, который затем продлили на пять лет. Она позволяет заемщикам оформить ипотечный кредит по ставке 2% годовых на покупку или строительство жилья на Дальнем Востоке. В ноябре правительство распространило действие программы на Арктическую зону России. В 2023–2025 годах на ее реализацию предусмотрено около 70 млрд руб.

Сейчас в программе участвует 21 российский банк, они вправе предъявлять собственные требования к заемщикам — к возрасту, стажу, доходу и т.д., отмечал «РБК Недвижимость».

В 2023 году, по данным Росреестра, лидерами по числу выданных жилищных кредитов по программе дальневосточной ипотеки стали Якутия (20,1 тыс. сделок), Приморский край (17,1 тыс.) и Бурятия (12,1 тыс.).

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Ипотека Владимир Путин Кремль Дальний Восток Арктика Военная операция на Украине льготная ипотека
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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