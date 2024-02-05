Дальневосточную ипотеку распространят на участников военной операции

Для участников военных действий на Украине снимут ограничения по возрасту при получении льготной ипотеки. Путин также поручил поднять лимит кредита по программе с 6 млн до 9 млн руб.

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Президент Владимир Путин поручил правительству до 1 марта распространить действие дальневосточной и арктической ипотеки на участников военных действий на Украине и членов семей погибших, сообщается на сайте Кремля.

При этом для них не будут учитываться условия, касающиеся возраста и семейного положения (программа доступна, например, молодым семьям, где оба супруга не старше 35 лет, а также родителям-одиночкам с детьми в возрасте до 18 лет). Также подразумевается отмена требований к стажу работы по специальности для педагогических работников и работников медицинских организаций.

Путин поручил поднять максимальный размер кредита по программе до 9 млн руб. при ряде условий. Сейчас лимит составляет 6 млн руб. Отмечается, что общая площадь жилья на вторичном рынке не должна превышать 60 кв. м.

Программа «Дальневосточная ипотека» была запущена в 2019 году со сроком действия до 2025 года, который затем продлили на пять лет. Она позволяет заемщикам оформить ипотечный кредит по ставке 2% годовых на покупку или строительство жилья на Дальнем Востоке. В ноябре правительство распространило действие программы на Арктическую зону России. В 2023–2025 годах на ее реализацию предусмотрено около 70 млрд руб.

Сейчас в программе участвует 21 российский банк, они вправе предъявлять собственные требования к заемщикам — к возрасту, стажу, доходу и т.д., отмечал «РБК Недвижимость».

В 2023 году, по данным Росреестра, лидерами по числу выданных жилищных кредитов по программе дальневосточной ипотеки стали Якутия (20,1 тыс. сделок), Приморский край (17,1 тыс.) и Бурятия (12,1 тыс.).