Дальневосточную ипотеку распространят на участников военной операции
Президент Владимир Путин поручил правительству до 1 марта распространить действие дальневосточной и арктической ипотеки на участников военных действий на Украине и членов семей погибших, сообщается на сайте Кремля.
При этом для них не будут учитываться условия, касающиеся возраста и семейного положения (программа доступна, например, молодым семьям, где оба супруга не старше 35 лет, а также родителям-одиночкам с детьми в возрасте до 18 лет). Также подразумевается отмена требований к стажу работы по специальности для педагогических работников и работников медицинских организаций.
Путин поручил поднять максимальный размер кредита по программе до 9 млн руб. при ряде условий. Сейчас лимит составляет 6 млн руб. Отмечается, что общая площадь жилья на вторичном рынке не должна превышать 60 кв. м.
Программа «Дальневосточная ипотека» была запущена в 2019 году со сроком действия до 2025 года, который затем продлили на пять лет. Она позволяет заемщикам оформить ипотечный кредит по ставке 2% годовых на покупку или строительство жилья на Дальнем Востоке. В ноябре правительство распространило действие программы на Арктическую зону России. В 2023–2025 годах на ее реализацию предусмотрено около 70 млрд руб.
Сейчас в программе участвует 21 российский банк, они вправе предъявлять собственные требования к заемщикам — к возрасту, стажу, доходу и т.д., отмечал «РБК Недвижимость».
В 2023 году, по данным Росреестра, лидерами по числу выданных жилищных кредитов по программе дальневосточной ипотеки стали Якутия (20,1 тыс. сделок), Приморский край (17,1 тыс.) и Бурятия (12,1 тыс.).
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