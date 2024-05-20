Новые кадры с места падения вертолета президента Ирана

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С места крушения вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси появились новые кадры. Их журналисты сняли вблизи обломков упавшего воздушного судна. На кадрах видны детали вертолета, которые лежат в лесу. Вертолет потерпел крушение 19 мая в северо-западной провинции Восточный Азербайджан в районе села Узи. Вместе с Раиси на борту вертолета были глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и еще несколько человек. Все они погибли.