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Военная операция на Украине ,  
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Небензя заявил о сохранившейся возможности мирного решения по Украине

Постпред Небензя: мирное урегулирование на Украине еще возможно
Сюжет
Военная операция на Украине
Василий Небензя
Василий Небензя (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Мирное урегулирование конфликта на Украине еще возможно, но необходимо устранить первопричины начала военной операции, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации по западным поставкам оружия Киеву.

По мнению Небензи, для мирного решения необходимо, чтобы западные страны прекратили вооружать Киев и «чтобы Украина вернулась к своему нейтральному внеблоковому и безъядерному статусу, была демилитаризована и денацифицирована». Он отметил, что права русскоязычных граждан Украины и национальных меньшинств должны быть обеспечены «в полной мере».

Все перечисленное Небензя назвал первопричинами, спровоцировавшими начало военной операции России на Украине.

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Фото:John Moore / Getty Images

20 мая, в день заседания Совбеза ООН, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США будут поставлять Украине оружие стабильно, «неделю за неделей». По его словам, участники контактной группы по обороне Украины с февраля 2022 года — то есть с начала военной операции — выделили Киеву $95 млрд помощи.

В конце марта постпред России при ООН заявил, что одна из целей военной операции выполнена — демилитаризация. Небензя уточнил, что Вооруженные силы Украины воюют не своим вооружением, а значит, цель разоружить страну выполнена. По его словам, украинская сторона выживает «исключительно за счет поставок от стран НАТО», а ситуация на поле боя для украинцев «прискорбная».

Россия осуждает западные государства за военную помощь Украине, заявляя, что это не изменит хода боевых действий, а цели спецоперации будут достигнуты.

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Теги
Василий Небензя Украина Военная операция на Украине Совет безопасности ООН

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Читать
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