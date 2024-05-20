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Военная операция на Украине ,  
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Балицкий сообщил о ранении шести человек при обстреле Васильевки

Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: BalitskyEV / Telegram
Фото: BalitskyEV / Telegram
Фото: BalitskyEV / Telegram
Фото: BalitskyEV / Telegram
Фото: BalitskyEV / Telegram
Фото: BalitskyEV / Telegram
Фото: BalitskyEV / Telegram
Фото: BalitskyEV / Telegram
Фото: BalitskyEV / Telegram
Фото: BalitskyEV / Telegram
Фото: BalitskyEV / Telegram
Фото: BalitskyEV / Telegram
Фото: BalitskyEV / Telegram
Фото: BalitskyEV / Telegram
Фото: BalitskyEV / Telegram

При обстреле города Васильевка в Запорожской области ранения получили шесть человек, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«С осколочными ранениями разной степени тяжести пострадавшие доставлены в городскую больницу, им оказывается помощь», — написал он в своем телеграм-канале.

Глава региона предупредил об опасности повторных ударов.

После обстрела без света осталась Васильевка и семь сел в Запорожье
Политика
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Ранее Балицкий сообщил, что при обстреле города Васильевка повреждения получила электрическая подстанция.

По его словам, без света остались сам город Васильевка, Васильевский район, села Луговое, Лесное, Верхняя Криница, Зеленый Гай, Широкое, Переможное, Терноватое.

Всего от электроснабжения были отключены около 8 тыс. абонентов, уточнил он тогда.

Балицкий сообщил о ранении шести человек при обстреле Васильевки
Балицкий сообщил о ранении шести человек при обстреле Васильевки

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Теги
Евгений Балицкий Запорожская область обстрел раненые

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

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Читать
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