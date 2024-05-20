Балицкий сообщил о ранении шести человек при обстреле Васильевки

Фото: BalitskyEV / Telegram Фото: BalitskyEV / Telegram Фото: BalitskyEV / Telegram Фото: BalitskyEV / Telegram Фото: BalitskyEV / Telegram

При обстреле города Васильевка в Запорожской области ранения получили шесть человек, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«С осколочными ранениями разной степени тяжести пострадавшие доставлены в городскую больницу, им оказывается помощь», — написал он в своем телеграм-канале.

Глава региона предупредил об опасности повторных ударов.

Ранее Балицкий сообщил, что при обстреле города Васильевка повреждения получила электрическая подстанция.

По его словам, без света остались сам город Васильевка, Васильевский район, села Луговое, Лесное, Верхняя Криница, Зеленый Гай, Широкое, Переможное, Терноватое.

Всего от электроснабжения были отключены около 8 тыс. абонентов, уточнил он тогда.