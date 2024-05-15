Балицкий сообщил о массированном обстреле Каменки-Днепровской
Украинские войска ведут массированный обстрел города Каменка-Днепровская в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.
По словам главы региона, в районе центра города зафиксировали около семи прилетов снарядов. В результате атаки есть пострадавшие. Сколько их, Балицкий не уточнил.
На месте обстрела работают медики и спасатели. Губернатор попросил местных жителей сохранять спокойствие, спуститься в укрытия или подвалы домов и не выходить на улицу до стабилизации обстановки.
Власти Запорожской области неоднократно сообщали об обстреле населенных пунктов региона со стороны ВСУ. Так, например, 3 мая Балицкий рассказал, что украинские военные нанесли удар по жилому дому в городе Токмак.
В результате атаки, по словам губернатора, пострадали четыре человека. Повреждения получили четыре квартиры, столько же оказались полностью разрушены.
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