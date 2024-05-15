Балицкий сообщил о семи раненых при обстреле Каменки-Днепровской
В результате обстрела города Каменка-Днепровская в Запорожской области пострадали семь человек, сообщил глава региона Евгений Балицкий в телеграм-канале.
В основном пострадавшие получили осколочные ранения мягких тканей, уточнил губернатор. Им оказывают медицинскую помощь.
Балицкий сообщил о массированном обстреле центра Каменки-Днепровской со стороны ВСУ днем 15 мая. По его словам, зафиксировано было около семи прилетов.
Запорожская область вошла в состав России осенью 2022 года по результатам референдума. Административный центр региона, город Запорожье, и ряд других населенных пунктов остаются под контролем украинских войск.
Регион неоднократно подвергался обстрелам ВСУ. 3 мая Балицкий сообщил об ударе со стороны Украины по жилому дому в городе Токмак. Тогда пострадали четыре человека.
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