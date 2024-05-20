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Военная операция на Украине ,  
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Захарова заявила о получающих своих инструкторов обратно странах НАТО

Захарова: страны НАТО получают обратно с Украины своих военных инструкторов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Некоторые страны — члены НАТО, которые отправляли своих военных инструкторов на Украину, уже получают их обратно, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Так она отреагировала на слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которая рассказала, что некоторые страны НАТО «уже готовят солдат на местах» на территории Украины.

«Некоторые страны уже получают своих обучающих обратно. Только молчат об этом. Надеюсь, храбрая Кая расскажет подробности», — написала Захарова в телеграм-канале.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Глава эстонского правительства также предостерегла НАТО от опасений, что отправка военных инструкторов и их возможная гибель могут привести к конфликту с Россией. «Я не могу себе представить, что если там кто-то пострадает, то те, кто послал своих людей, скажут: «Это пятая статья. Давайте... разбомбим Россию». Это не так работает», — объяснила она.

Ранее The New York Times написала, что Украина запросила помощь США и НАТО в обучении 150 тыс. новобранцев в зоне боевых действий для более быстрого развертывания этих сил. По данным издания, пока Вашингтон отказал Киеву и призвал союзников по НАТО не отправлять на Украину свой контингент.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл неизбежным конфликт с альянсом при отправке иностранного контингента Киеву.

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Персоны
Мария Захарова Кая Каллас Эстония НАТО военные инструкторы
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года

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