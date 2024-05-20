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Война санкций ,  
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Китай ввел санкции против «дочки» Boeing за поставки Тайваню

Китай ввел санкции против трех компаний из США за военные поставки Тайваню
Сюжет
Война санкций
Фото: Luke Sharrett / Reuters
Фото: Luke Sharrett / Reuters

Китай ввел санкции в отношении Boeing Defense, Space & Security Group — оборонно-космического подразделения американской Boeing Co. Об этом сообщила пресс-служба китайского министерства коммерции. Пекин обвиняет американскую компанию в продаже оружия Тайваню.

Также ведомство сообщает о внесении в список неблагонадежных еще двух американских компаний:

  • General Atomics Aeronautics Aeronautics Systems, которая разрабатывает и производит беспилотные летательные аппараты и радиолокационные системы для военного и коммерческого применения США;
  • General Dynamics Land Systems, которая занимается производством военной техники, такой как танки и легкие боевые бронемашины.

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Фото:Kevin Frayer / Getty Images

Санкции против них должны были вступить в силу 11 апреля.

Этим компаниям запрещено заниматься импортной и экспортной деятельностью, связанной с Китаем, делать новые инвестиции в Китае. Также руководителям указанных предприятий запрещен въезд в страну.

США поставляют оружие Тайваню, но заявляют о приверженности принципу «одного Китая». Президент Джо Байден неоднократно обещал защищать Тайбэй в случае возможного нападения Пекина.

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