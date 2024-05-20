Китай ввел санкции против «дочки» Boeing за поставки Тайваню
Китай ввел санкции в отношении Boeing Defense, Space & Security Group — оборонно-космического подразделения американской Boeing Co. Об этом сообщила пресс-служба китайского министерства коммерции. Пекин обвиняет американскую компанию в продаже оружия Тайваню.
Также ведомство сообщает о внесении в список неблагонадежных еще двух американских компаний:
- General Atomics Aeronautics Aeronautics Systems, которая разрабатывает и производит беспилотные летательные аппараты и радиолокационные системы для военного и коммерческого применения США;
- General Dynamics Land Systems, которая занимается производством военной техники, такой как танки и легкие боевые бронемашины.
Санкции против них должны были вступить в силу 11 апреля.
Этим компаниям запрещено заниматься импортной и экспортной деятельностью, связанной с Китаем, делать новые инвестиции в Китае. Также руководителям указанных предприятий запрещен въезд в страну.
США поставляют оружие Тайваню, но заявляют о приверженности принципу «одного Китая». Президент Джо Байден неоднократно обещал защищать Тайбэй в случае возможного нападения Пекина.
Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма
Рекордная цена: как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса
В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире
Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях
Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы
Барометр отрасли: химическая промышленность
Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API
Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации в команде
Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии
Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования