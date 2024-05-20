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Военная операция на Украине ,  
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Власти Крыма потребуют от Украины компенсацию за ущерб от обстрелов

Константинов: Крым оценит нанесенный полуострову ущерб от обстрелов Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Владимир Бондаренко / ТАСС
Фото: Владимир Бондаренко / ТАСС

Крым оценит ущерб, нанесенный полуострову при обстрелах и атаках со стороны Украины, и потребует его возместить, сообщил «РИА Новости» глава парламента республики Владимир Константинов.

«Наша принципиальная позиция — получить от государства Украина компенсацию за все, что они натворили в Крыму», — сказал Константинов.

Он уточнил, что планируется оценить сумму ущерба от «террористических атак» по Крыму и «прочих потерь» от деятельности украинских властей.

«И не сомневаюсь: у нас найдутся аргументы для того, чтобы этот счет был оплачен», — добавил глава парламента.

Крым передаст в суд иск к Украине за «энергоблокаду» почти на ₽3,5 трлн
Политика
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Ранее крымские власти считали, какой ущерб был нанесен полуострову в результате энергоблокады в ноябре 2015 года. Спустя месяц Украина возобновила подачу электричества. Глава республики Сергей Аксенов в феврале 2016 года говорил, что крымские предприятия из-за отключения энергии понесли ущерб в размере около 480 млн руб.

В 2018 году правительство Крыма сообщило о подготовке «нескольких десятков исков» к Украине с требованием возместить ущерб от энергетической, а также водной блокады полуострова.

К концу декабря 2023 года общая сумма поданных исков из-за водной блокады достигла 2,5 трлн руб. Ущерб от энергетической блокады жителям полуострова власти оценили более чем в 3,4 трлн руб.

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Теги
Крым Украина обстрелы ущерб компенсация

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
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