Власти Крыма потребуют от Украины компенсацию за ущерб от обстрелов

Фото: Владимир Бондаренко / ТАСС

Крым оценит ущерб, нанесенный полуострову при обстрелах и атаках со стороны Украины, и потребует его возместить, сообщил «РИА Новости» глава парламента республики Владимир Константинов.

«Наша принципиальная позиция — получить от государства Украина компенсацию за все, что они натворили в Крыму», — сказал Константинов.

Он уточнил, что планируется оценить сумму ущерба от «террористических атак» по Крыму и «прочих потерь» от деятельности украинских властей.

«И не сомневаюсь: у нас найдутся аргументы для того, чтобы этот счет был оплачен», — добавил глава парламента.

Ранее крымские власти считали, какой ущерб был нанесен полуострову в результате энергоблокады в ноябре 2015 года. Спустя месяц Украина возобновила подачу электричества. Глава республики Сергей Аксенов в феврале 2016 года говорил, что крымские предприятия из-за отключения энергии понесли ущерб в размере около 480 млн руб.

В 2018 году правительство Крыма сообщило о подготовке «нескольких десятков исков» к Украине с требованием возместить ущерб от энергетической, а также водной блокады полуострова.

К концу декабря 2023 года общая сумма поданных исков из-за водной блокады достигла 2,5 трлн руб. Ущерб от энергетической блокады жителям полуострова власти оценили более чем в 3,4 трлн руб.