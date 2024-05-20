В Севастополе объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога запущена в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.
Также региональный оперштаб заявил о временном перекрытии движения машин по Крымскому мосту. В 9:59 Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги.
В ночь на 19 мая средства противовоздушной обороны России сбили девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один беспилотник над территорией Крыма.
После отражения ракетной атаки Развожаев предупредил местных жителей об упавших осколках и суббоеприпасах. Позже он сообщил, что в результате атаки было повреждено несколько жилых домов.
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