В Севастополе объявили воздушную тревогу

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Воздушная тревога запущена в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Также региональный оперштаб заявил о временном перекрытии движения машин по Крымскому мосту. В 9:59 Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги.

В ночь на 19 мая средства противовоздушной обороны России сбили девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один беспилотник над территорией Крыма.

После отражения ракетной атаки Развожаев предупредил местных жителей об упавших осколках и суббоеприпасах. Позже он сообщил, что в результате атаки было повреждено несколько жилых домов.