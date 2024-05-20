При крушении вертолета Раиси погибли восемь человек
На борту потерпевшего крушение вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси были в общей сложности восемь человек, сообщают Tasnim и Imna. Ни у одного из них не обнаружено признаков жизни, продолжаются попытки опознать тела всех жертв катастрофы.
Вместе с Раиси на борту судна находились: глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, имам мечети иранского города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, глава подразделения охраны президента Сейед Мехди Мусави, пилот, второй пилот и технический офицер.
Вертолет потерпел крушение 19 мая, когда Раиси и другие члены иранской делегации возвращались после церемония открытия плотины на границе Ирана и Азербайджана. Раиси также встретился с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Всего было три вертолета, два благополучно приземлились.
Воздушное судно пропало в иранской северо-западной провинции Восточный Азербайджан, его поиски продолжались более десяти часов. Вертолет обнаружили примерно в 3:30 мск, добраться к нему спасатели смогли к 6:19 мск. На кадрах с места крушения видно, что вертолет полностью разрушился и выгорел.
Согласно ст. 131 Конституции Ирана, полномочия президента перейдут к первому заместителю. С 2021 года должность занимает Мохаммед Мохбер.
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