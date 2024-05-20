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Военная операция на Украине ,  
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Депутат Рады сообщил о потере Украиной до 90% мощностей тепловых станций

Депутат Рады Кучеренко: Украина потеряла 90% мощностей тепловых электростанций
Сюжет
Военная операция на Украине

Украина потеряла до 90% мощностей электростанций тепловой генерации из-за ударов российских военных по инфраструктуре. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Батькивщина», бывший министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко в эфире YouTube-проекта «Вышка».

По словам Кучеренко, в стране работает только десятая часть тепловых станций.

«Мы потеряли 8 тыс. мегаватт электроэнергии — это очень много. Я вчера общался с энергетиками — из 8 тыс. работает 800», — заявил Кучеренко.

По его словам, ограничения потребления электричества в стране будут продолжаться еще долго: и летом, и зимой. Специалисты не могут быстро отремонтировать все тепловые станции.

Даже увеличение объемов импорта электроэнергии не поможет Украине избежать дефицита, заключил Кучеренко.

На Украине сообщили о повреждении объектов критической инфраструктуры
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Весной власти украинских регионов неоднократно сообщали об атаках на объекты критической инфраструктуры. Повреждения фиксировали на ДнепроГЭС, Трипольской ТЭС в Киевской области, Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области и т.д. Министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что с начала военной операции энергосистеме Украины был нанесен сильнейший ущерб.

С 20 мая в стране ввели графики почасового отключения электроэнергии. Экономить электричество бытовые потребители и промышленные предприятия будут по расписанию с 18:00 до 24:00.

Минобороны России неоднократно заявляло, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Депутат Рады сообщил о потере Украиной до 90% мощностей тепловых станций
Депутат Рады сообщил о потере Украиной до 90% мощностей тепловых станций

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Теги
Военная операция на Украине электростанция Украина электричество

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
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