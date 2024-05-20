Депутат Рады сообщил о потере Украиной до 90% мощностей тепловых станций

Украина потеряла до 90% мощностей электростанций тепловой генерации из-за ударов российских военных по инфраструктуре. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Батькивщина», бывший министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко в эфире YouTube-проекта «Вышка».

По словам Кучеренко, в стране работает только десятая часть тепловых станций.

«Мы потеряли 8 тыс. мегаватт электроэнергии — это очень много. Я вчера общался с энергетиками — из 8 тыс. работает 800», — заявил Кучеренко.

По его словам, ограничения потребления электричества в стране будут продолжаться еще долго: и летом, и зимой. Специалисты не могут быстро отремонтировать все тепловые станции.

Даже увеличение объемов импорта электроэнергии не поможет Украине избежать дефицита, заключил Кучеренко.

Весной власти украинских регионов неоднократно сообщали об атаках на объекты критической инфраструктуры. Повреждения фиксировали на ДнепроГЭС, Трипольской ТЭС в Киевской области, Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области и т.д. Министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что с начала военной операции энергосистеме Украины был нанесен сильнейший ущерб.

С 20 мая в стране ввели графики почасового отключения электроэнергии. Экономить электричество бытовые потребители и промышленные предприятия будут по расписанию с 18:00 до 24:00.

Минобороны России неоднократно заявляло, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.